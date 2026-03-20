Há dez anos, brasileiro aplicou 'pneu' no último confronto contra top-1. Fonseca fará melhor?

João Fonseca, atual nº 39 do ranking da ATP, terá uma prova de fogo nesta sexta-feira (20). O carioca enfrenta o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami. O jogo começa às 20h e o Lance! acompanha em tempo real. Há dez anos que um brasileiro não enfrentava o líder do ranking. Dá última vez, em 2016, Thomaz Bellucci, enfrentou Novak Djokovic. E não fez feio.

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O confronto aconteceu durante o Masters 1000 de Roma. Na ocasião, o paulista começou aplicando um "pneu" (6/0) no primeiro set contra Novak Djokovic. Apesar do início avassalador, Bellucci acabou sofrendo a virada, somando sua quarta derrota para o sérvio na carreira.

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O brasileiro João Fonseca na estreia no Masters 1000 de Miami (Foto: Divulgação)

Para encontrar a última vitória de um brasileiro sobre um líder do ranking, é preciso voltar mais de 20 anos na história. O feito pertence a Gustavo Kuerten, que derrotou o então número 1, Roger Federer, na terceira rodada de Roland Garros, em maio de 2004. Desde então, nenhum tenista do Brasil conseguiu desbancar o "topo da pirâmide" do tênis masculino.

Retrospecto de Alcaraz contra brasileiros

Por outro lado, Alcaraz também pode ficar com uma "pulga atrás da orelha" para o confronto contra Fonseca. João vive boa fase e fez jogo parelho contra Sinner. No histórico contra atletas brasileiros três vitórias, uma derrota e uma desistência.

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O primeiro brasileiro a enfrentar Alcaraz foi o cearense Thiago Monteiro e não apenas uma vez, mas duas. O encontro inicial aconteceu no extinto ATP 250 de Melbourne, em 2021. Naquela semana, o brasileiro era o 83º do mundo, e o rival, aos 17 anos, o 146º. O triunfo do ex-número 1 do Brasil foi por 7/6 e 6/3. No mesmo ano, só que na estreia do qualifying do Masters 1000 de Cincinnati, Alcaraz, já como o 55º do ranking, superou Monteiro (94º): 6/2 e 6/3.

Há dois anos, o espanhol acabou desistindo do confronto diante de Monteiro, por conta de uma lesão no tornozelo direito, na estreia do Rio Open, quando o primeiro set estava empatado em 1/1.

Também no Rio Open, em 2023, quando era o vice-líder do ranking, aos 19 anos, e conquistou o título no Jockey Club, Alcaraz derrotou o paulista Mateus Alves (556º) na estreia: duplo 6/4.

Já o mais recente embate do espanhol contra um brasileiro foi em abril de 2024: triunfo sobre o paranaense Thiago Wild (63º), por duplo 6/3, na terceira rodada do Masters 1000 de Madri. Naquela semana, o tenista nascido em Murcia era o número 3 do mundo.