Torcida, trunfo para João Fonseca dar a volta por cima no Rio Open; vídeo

Rio de Janeiro, sexta-feira, 13, 16h. Sob uma temperatura de cerca de 30 graus, um grupo de crianças acompanhou o primeiro treino de João Fonseca no Rio Open na quadra 1 do Jockey Club. Pouco mais de duas horas depois, na saída da quadra central, onde o número 1 do Brasil fez a segunda parte do treino, lá estavam os pequenos fãs com os gritos de 'João, Fonseca' aguardando sua saída.

Apesar de todo o esforço durante o treino, especialmente nessa segunda parte, na qual treinou com o veterano bósnio Damir Dzumhur (62º do mundo, de 33 anos), o pupilo do técnico Guilherme Teixeira fez questão de atender, pacientemente, a cada pedido de autógrafo e até de selfies. No final, uma criança de cerca de oito anos ficou radiante por ter sido presenteado com uma munhequeira do ídolo carioca.

O treino desta sexta, restrito a sócios e credenciados do torneio, foi uma pequena amostra do carinho que, certamente, o número 1 do Brasil precisa para voltar ao caminho das vitórias. Como se sabe, João Fonseca perdeu as duas partidas que fez no ano, nas estreias do Australian Open (para o americano Eliot Spizzirri) e do ATP 250 de Buenos Aires (para o chileno Alejandro Tabilo), onde defendia o título.

Neste sábado, às 13h30, acontece o sorteio da chave principal do Rio Open, que começa na segunda-feira (16) e terá o número 1 do Brasil, pela primeira vez, como cabeça de chave. Nesse caso, o terceiro favorito.

João Fonseca e mais três brasileiros na chave principal

Além de João Fonseca, os convidados Gustavo Heide (257º), João Lucas Reis (207º) e Guto Miguel (1586º) também estão garantidos na chave principal. Já Thiago Monteiro (209º), Pedro Boscardin (253º) e Igor Marcondes (350º) iniciam, neste sábado, o qualifying.

O primeiro a entrar em quadra será Marcondes, às 16h, na quadra central, contra Chun-Hsin Tseng, de Taipei. Em seguida, Monteiro (ex-61º) desafia o principal favorito do classificatório, o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo (PAR). Boscardin, por sua vez, medirá forças com o chileno Tomas Barrios Vera, segundo cabeça de chave, em torno das 18h, na quadra 1.