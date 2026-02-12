Veja gols: Palmeiras abre o placar, e Internacional empata com golaço

Internacional e Palmeiras estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (12), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gómez abriu o placar para o Verdão depois de cobrança de escanteio de Andreas Pereira. Depois de chute de Alan Patrick, Ronaldo empatou o duelo com um golaço. Veja os gols:

Escalações para Internacional x Palmeiras

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Internacional na noite desta quinta-feira (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

Carlos Miguel segue como titular na meta. Gustavo Gómez e Murilo formam a dupla de zaga, com Khellven pela direita e Piquerez na esquerda. Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio completam o meio de campo.

O volante Figueiredo e o meio-campista Felipe Anderson, ambos em transição física, além do atacante Paulinho, ainda em recuperação após cirurgia na perna direita, seguem como desfalques.

Com isso, o time que vai a campo pelo Verdão é: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

O Colorado, por sua vez, vem com: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabéi; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Carbonero, Borré e Vitinho.

