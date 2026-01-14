Tenista amador vence Sinner e fatura R$3,5 milhões em torneio 'relâmpago'

O tenista amador Jordan Smith ficou milionário da noite para o dia. O jogador de 29 anos venceu Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, número 1 e 2 do ranking ATP, no torneio "relâmpago" Million Dollar 1 Point Slam e faturou 1 milhão de dólares australianos ( cerca de R$ 3,5 milhões).

O torneio disputado na Arena Rod Laver, quadra principal do Australian Open, mistura tenistas profissionais, ex-jogadores e amadores. As partidas são disputadas em ponto único e o sacador é decidido no "pedra, papel, tesoura".

A trajetória de Smith começou com vitórias sobre Bailey Smith e a brasileira Laura Pigossi nas fases iniciais. Na sequência, o amador contou com um erro de saque de Jannik Sinner para avançar; pelas regras do evento, os profissionais têm direito a apenas um serviço, enquanto os amadores podem sacar duas vezes.

O australiano seguiu surpreendendo ao eliminar Amanda Anisimova nas quartas de final, após a norte-americana desperdiçar uma devolução. Smith também sobreviveu a um rali épico de 22 trocas de bola contra o espanhol Pedro Martinez (71º da ATP) antes de coroar a campanha com o título, superando na final a taiwanesa Joanna Garland (117ª no ranking da WTA).

Participantes do Million Dollar 1 Point Slam

Ao todo foram 48 competidores: 24 tenistas de alto nível; 8 tenistas amadores campeões em seus respectivos campeonatos estaduais disputados na Austrália em 2025, além de oito wildcards (celebridades).

Tenistas profissionais que participaram