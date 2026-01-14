menu hamburguer
Tenista amador vence Sinner e fatura R$3,5 milhões em torneio 'relâmpago'

Entenda como funciona o campeonato

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 14/01/2026
12:55
Jordan Smith fatura R$3,5 milhões em torneio (Foto: Reprodução X)
Jordan Smith fatura R$3,5 milhões em torneio (Foto: Reprodução X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O tenista amador Jordan Smith ficou milionário da noite para o dia. O jogador de 29 anos venceu Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, número 1 e 2 do ranking ATP, no torneio "relâmpago" Million Dollar 1 Point Slam e faturou 1 milhão de dólares australianos ( cerca de R$ 3,5 milhões).

Relacionadas

O torneio disputado na Arena Rod Laver, quadra principal do Australian Open, mistura tenistas profissionais, ex-jogadores e amadores. As partidas são disputadas em ponto único e o sacador é decidido no "pedra, papel, tesoura".

A trajetória de Smith começou com vitórias sobre Bailey Smith e a brasileira Laura Pigossi nas fases iniciais. Na sequência, o amador contou com um erro de saque de Jannik Sinner para avançar; pelas regras do evento, os profissionais têm direito a apenas um serviço, enquanto os amadores podem sacar duas vezes.

O australiano seguiu surpreendendo ao eliminar Amanda Anisimova nas quartas de final, após a norte-americana desperdiçar uma devolução. Smith também sobreviveu a um rali épico de 22 trocas de bola contra o espanhol Pedro Martinez (71º da ATP) antes de coroar a campanha com o título, superando na final a taiwanesa Joanna Garland (117ª no ranking da WTA).

Jordan Smith fatura R$3,5 milhões em torneio (Foto: Reprodução X)
Jordan Smith fatura R$3,5 milhões em torneio (Foto: Reprodução X)

Participantes do Million Dollar 1 Point Slam

Ao todo foram 48 competidores: 24 tenistas de alto nível; 8 tenistas amadores campeões em seus respectivos campeonatos estaduais disputados na Austrália em 2025, além de oito wildcards (celebridades).

Tenistas profissionais que participaram

  1. Carlos Alcaraz
  2. Jannik Sinner
  3. Alexander Zverev
  4. Felix Auger-Aliassime
  5. Lorenzo Musetti
  6. Alexander Bublik
  7. Daniil Medvedev
  8. Tommy Paul
  9. Iga Swiatek
  10. Coco Gauff
  11. Elena Rybakina
  12. Jasmine Paolini
  13. Belinda Bencic
  14. Naomi Osaka
  15. Paula Badosa

circulo com pontos dentroTudo sobre

