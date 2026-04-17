AO VIVO: João Fonseca x Ben Shelton nas quartas do ATP de Munique
Brasileiro faz inédito duelo contra número 6 do mundo
João Fonseca tenta alcançar, nesta sexta-feira, sua primeira semifinal de ATP 500 no saibro na carreira. O desafio do brasileiro (35º do mundo) é o americano Ben Shelton (6º), em duelo inédito, em Munique. O Lance! acompanha o confronto ao vivo.
*EM ATUALIZAÇÃO
- Partida de João Fonseca começa logo após o duelo entre Zverev e Cerundolo
Pré-jogo: Caso avance, o brasileiro alcançará a maior vitória da carreira. Até hoje, seu único triunfo contra um top 10 foi na abertura do Australian Open de 2025: 3 sets a 0 sobre o russo Andrey Rublev, então nono do mundo.
Pré-jogo: Quem vencer o embate entre João Fonseca e Ben Shelton enfrenta, na semifinal, o canadense Denis Shapovalov (39º) ou o qualifier sérvio Alex Molcan (166º).
Pré-jogo: O pupilo do técnico Guilherme Teixeira chegou às quartas de final após derrotar o chileno Alejandro Tabilo (45º, por 7/6 e 6/3) e o francês Arthur Rinderknech (26º, por 6/3 e 6/2).
Aos 19 anos, é a primeira vez que o brasileiro alcança duas quartas de final consecutivas na carreira. Semana passada, João Fonseca atingiu um feito inédito e chegou nessa fase no Masters 1000 de Monte Carlo, perdendo uma batalha de três sets para o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev. O último brasileiro a chegar a essa fase em torneios desse nível foi Thomaz Bellucci, semifinalista em Madri, em 2011.
Campeão do ATP 500 da Basileia, em outubro, na quadra rápida, o carioca alcançou as quartas de final de um ATP 500 no saibro, pela primeira vez, no Rio Open de 2024. Naquela semana, João Fonseca venceu suas duas primerias partidas de ATP na carreira, contra o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin.
Como está o rival de João Fonseca
Enquanto o carioca tem 10 vitórias em 16 jogos no ano (contando com a campanha na Alemanha), o americano venceu 14 dos 19 jogos que fez até agora. Especialista em quadras rápidas, Shelton venceu, em fevereiro, no ATP 500 de Dallas, seu quarto título desse nível.
