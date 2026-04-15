João Fonseca faz audiência de emissora disparar e alcança 1 milhão de espectadores
ESPN alcança 1 milhão de espectadores em Masters 1000 de Monte Carlo
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João Fonseca, tenista brasileiro e atual 35° melhor atleta do mundo na modalidade, impulsionou muito a audiência da ESPN, que registrou mais de 1 milhão de pessoas com o a cobertura do Masters 1000 de Monte Carlo.
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Exibido na ESPN 2, o torneio alcançou quase 1 milhão de pessoas, com crescimento de 132% em alcance e 100% em audiência na comparação com a edição anterior, segundo dados da Kantar Ibope.
A grande final também apresentou desempenho expressivo, com audiência 250% superior à registrada em 2025, reforçando o aumento do interesse do público brasileiro pela modalidade.
O duelo entre João Fonseca e Alexander Zverev, que eliminou o brasileiro do torneio, foi a partida mais assistida da competição e liderou a Pay TV, com audiência 50% superior à do segundo colocado no horário.
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O saldo do lado brasileiro
Se a vitória teve sabor de cobrança para o alemão, a eliminação foi encarada com maturidade pelo seu adversário. João Fonseca, de 19 anos e atual 40º do ranking da ATP, encerrou um ciclo intenso onde enfrentou a elite do esporte (Alcaraz, Sinner e o próprio Zverev) no intervalo de apenas um mês. Chegando até as quartas de final do torneio, João faturou cerca de 940 mil reais em premiação.
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O roteiro de João Fonseca até Roland Garros:
- 22 de abril: Masters 1000 de Madri (Espanha)
- 6 de maio: Masters 1000 de Roma (Itália)
- 24 de maio: Roland Garros (França)
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