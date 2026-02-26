Agassi e outras lendas do tênis participarão de campeonato em São Paulo

O Latin American Open (LA Open), torneio que acontece entre 19 e 29 de março, será abrilhantado nos primeiros dois dias por grandes nomes do tênis. Andre Agassi, Juan Martín Del Potro, Fernando Meligeni e Andy Roddick são as lendas do esporte que participarão de partidas de exibição no Jockey Clube de São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca é confirmado em torneio de premiação milionária

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Os ex-jogadores se juntarão em duplas e serão responsáveis pelos confrontos que abrirão o torneio de nível Challenger 100 da capital paulista, como forma de promover o evento e chamar o público. As partida entre eles acontecerão na arena principal do Jockey, que tem capacidade para seis mil pessoas. Além dela, há outras quatro quadras no complexo.

A importância dos ex-tenistas para o esporte se traduz também em seus títulos de Grand Slams. Entre eles, o maior expoente é o americano Agassi, que já levantou o troféu de torneios desse nível em quatro oportunidades. Já Meligeni, representante do Brasil na partida de lendas, chegou à semifinal de Roland Garros.

continua após a publicidade

Guilherme Teixeira e Andre Agassi (Foto: João Pires/Fotojump)

🤑🎾 Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Confira a programação do torneio

Sábado (21/03)

Jogo de lendas - 17h

Domingo (22/03)

Qualifying + jogo de lendas - 16h

Segunda (23/03) a quarta-feira (25/03)

Sessão diurna - 14h

Sessão noturna - 19h

Quinta-feira (26/03)

Sessão diurna - 15h

Sessão noturna - 19h

Sexta-feira (27/03) e sábado (28/03)

Sessão única - 15h

Domingo (29/03)

Sessão única - 16h

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

➡️ Tsitsipas diz que propostas da América do Sul não compensam financeiramente

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial