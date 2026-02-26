Agassi e outras lendas do tênis participarão de campeonato em São Paulo
Atletas disputarão partidas de exibição durante o Challenger da capital paulista, em março
O Latin American Open (LA Open), torneio que acontece entre 19 e 29 de março, será abrilhantado nos primeiros dois dias por grandes nomes do tênis. Andre Agassi, Juan Martín Del Potro, Fernando Meligeni e Andy Roddick são as lendas do esporte que participarão de partidas de exibição no Jockey Clube de São Paulo.
Os ex-jogadores se juntarão em duplas e serão responsáveis pelos confrontos que abrirão o torneio de nível Challenger 100 da capital paulista, como forma de promover o evento e chamar o público. As partida entre eles acontecerão na arena principal do Jockey, que tem capacidade para seis mil pessoas. Além dela, há outras quatro quadras no complexo.
A importância dos ex-tenistas para o esporte se traduz também em seus títulos de Grand Slams. Entre eles, o maior expoente é o americano Agassi, que já levantou o troféu de torneios desse nível em quatro oportunidades. Já Meligeni, representante do Brasil na partida de lendas, chegou à semifinal de Roland Garros.
Confira a programação do torneio
Sábado (21/03)
- Jogo de lendas - 17h
Domingo (22/03)
- Qualifying + jogo de lendas - 16h
Segunda (23/03) a quarta-feira (25/03)
- Sessão diurna - 14h
- Sessão noturna - 19h
Quinta-feira (26/03)
- Sessão diurna - 15h
- Sessão noturna - 19h
Sexta-feira (27/03) e sábado (28/03)
- Sessão única - 15h
Domingo (29/03)
- Sessão única - 16h
*HORÁRIOS DE BRASÍLIA
