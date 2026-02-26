João Fonseca é confirmado em torneio de premiação milionária

O último final de semana foi de glórias para o tenista João Fonseca, que, ao lado de Marcelo Melo, conquistou o seu primeiro título de Rio Open. E, neste domingo (1), a partir das 21h (de Brasília), o xodó dos brasileiros já volta à ação. Fonseca disputará a terceira edição do milionário MGM Slam, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O torneio é de exibição e, portanto, não soma pontos no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). No entanto, atrai grandes tenistas do mundo todo por conta de sua alta premiação, que garante ao vencedor US$ 1 milhão (R$ 5,14 milhões).

Ao todo, oito atletas participam do MGM Slam, tendo Fonseca, de 19 anos, como o mais jovem. O brasileiro, número 38 do ranking mundial, disputará o troféu com os seguintes tenistas: Gael Monfils (170º), Taylor Fritz (7º), Alexander Bublik (10º), Tommy Paul (22º), Reilly Opelka (69º), Casper Ruud (12º) e Nick Kyrgios (749º).

Confira a programação da competição

O MGM Slam acontece em um único dia. O formato se baseia em duas rodadas até definir o confronto da grande final. As partidas, com transmissão do Sportv 3, são definidas no formato de tiebreak de 10 pontos. Confira abaixo o cronograma:

1ª rodada

1 . Taylor Fritz x Tommy Paul 2 . Reilly Opelka x Casper Ruud 3 . João Fonseca x Gael Monfils 4 . Nick Kyrgios x Alexander Bublik

2ª rodada

Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 2

Vencedor do jogo 3 x Vencedor do jogo 4

3ª rodada

Final