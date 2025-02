Tenista Iga Swiatek: veja idade, história e títulos

Iga Swiatek nasceu em 31 de maio de 2001, em Varsóvia, Polônia. Criada em uma família esportiva, com o pai, Tomasz Świątek, sendo um ex-remador olímpico, ela começou no tênis ainda jovem, inspirada por sua irmã mais velha. Seu talento rapidamente a destacou no circuito juvenil, onde conquistou o título de simples juvenil em Wimbledon 2018 e venceu o torneio de duplas no mesmo ano em Roland Garros. O Lance! te conta tudo sobre a tenista Iga Swiatek.

A transição para o circuito profissional foi rápida, e em 2019, com apenas 18 anos, entrou no top 50 do ranking da WTA. No ano seguinte, conquistou seu primeiro título de Grand Slam no Roland Garros 2020, se tornando a primeira polonesa a vencer um título de Major em simples.

Domínio de Swiatek no circuito e Grand Slams (2022–2024)

Em 2022, Swiatek se consolidou como a melhor jogadora do mundo, assumindo o posto de número 1 do mundo em abril e conquistando uma sequência impressionante de 37 vitórias consecutivas, a mais longa do século XXI no circuito feminino. Ela venceu os torneios de Roland Garros e do US Open, terminando a temporada como a melhor do mundo.

O ano de 2023 confirmou sua dominância, com a polonesa conquistando novamente Roland Garros e o WTA Finals, encerrando a temporada como líder do ranking mundial pelo segundo ano consecutivo.

Já em 2024, Swiatek manteve seu domínio no saibro, vencendo Roland Garros pela quarta vez e se tornando a primeira jogadora desde Justine Henin a vencer três edições consecutivas do torneio. Além disso, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris e os títulos dos WTA 1000 de Madrid e Roma.

Desafios de Swiatek e retomada em 2025

No final de 2024, Swiatek recebeu uma suspensão de um mês após um teste positivo para a substância trimetazidina, detectada como contaminante em um medicamento para sono. O episódio a afastou de três torneios, mas não comprometeu sua reputação, já que a punição foi considerada mínima devido à ausência de intenção de doping.

Em 2025, Swiatek voltou com força total, sendo finalista da United Cup com a equipe da Polônia e alcançando a semifinal do Australian Open pela segunda vez na carreira, onde perdeu para Madison Keys após ter match point no set decisivo.

Estilo de jogo e impacto no tênis

Swiatek tem um estilo de jogo agressivo e versátil, sendo dominante principalmente no saibro. Seu topspin pesado, movimentação ágil e grande resistência física a tornaram uma força dominante no circuito. Além disso, sua mentalidade competitiva e disciplina a colocaram como um exemplo para a nova geração.

Ao longo dos anos, acumulou rivalidades marcantes contra Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Elena Rybakina, protagonizando algumas das melhores partidas do circuito recente.

Expectativas para o futuro para a tenista Iga Swiatek

Aos 23 anos, Iga Świątek já se consolidou como uma das maiores jogadoras da era moderna. Com cinco títulos de Grand Slam, dez WTA 1000 e mais de 34 milhões de dólares em premiações, ela segue como uma forte candidata a mais troféus e a recuperar o topo do ranking mundial. Seu foco agora está na busca por um título em Wimbledon, único Grand Slam onde ainda não passou das quartas de final.