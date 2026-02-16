Relembre vitórias históricas de brasileiros no Rio Open; vídeos
Fonseca, Monteiro e Wild protagonizaram triunfos épicos
Se nunca um brasileiro passou das semifinais, nas simples, no Rio Open, alguns anfitriões protagonizaram vitórias históricas nas 11 primeiras edições. A chave principal do maior torneio da América do Sul começa nesta segunda-feira (16), no Jockey Club, na Gávea.
Há dois anos, então como o 655º do ranking, João Fonseca saboreou, no saibro carioca, suas duas primeiras vitórias em ATP na carreira. A primeira delas foi contra o francês Arthur Fils (32º). Em seguida, o anfitrião, aos 17 anos, derrubou ninguém menos do que o campeão de 2020, o chileno Cristian Garin (88º).
Ex-21 do mundo (segundo melhor ranking de um brasileiro na ATP, atrás apenas de Gustavo Kuerten), o paulista Thomaz Bellucci venceu três de suas nove partidas no Rio Open. Em 2017, na estreia, derrotou o então quinto do mundo, o japonês Kei Nishikori, por 6/4 e 6/3.
Thiago Monteiro, há 10 anos, era o 338º do mundo e protagonizou uma das maiores vitórias da carreira, diante de ninguém menos que o francês Jo-Wilfried Tsonga, nono do ranking, por 6/3, 3/6 e 6/4.
Há dois anos, trio parou nas quartas no Rio Open
Triunfos como esses acima enchem a torcida brasileira de esperança de, quem sabe nesta edição, um atleta da casa seja campeão pela primeira vez. Até hoje, nas simples, a melhor campanha foi até as quartas de final. Há dois anos, Fonseca, Wild e Monteiro pararam nessa fase.
