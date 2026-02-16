Rio Open: Adversário de João Fonseca e Marcelo Melo desiste; dupla substituta é definida

Adversário de João Fonseca e Marcelo Melo na primeira rodada do Rio Open, Alexandre Müller — que faria dupla com o bósnio Damir Dzumhur — desistiu da disputa horas antes da estreia nesta segunda-feira (16). Agora, brasileiros enfrentarão o argentino Román Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino às 17h15 (de Brasília), na quadra principal.

A decisão do francês foi anunciada via redes sociais. Após compartilhar vídeo treinando, o tenista declarou estar triste por não poder jogar em solo carioca.

— Pelo que viram no story anterior (vídeo dele treinando), vocês entenderam rapidamente que eu não poderei participar do torneio do Rio. Muito triste por não jogar este torneio e nas próximas semanas… esperando voltar o mais rápido possível — escreveu em um story do Instagram.

Müller e Fonseca têm história no Rio Open. Foi o francês quem eliminou o brasileiro no torneio de simples em 2025, logo na primeira rodada. O estrangeiro avançou até a final e acabou derrotado pelo argentino Sebastián Báez.

🎾Rio Open - Programação de segunda-feira (16)

Quadra Guga Kuerten - a partir de 17h15

[WC] João Fonseca (BRA) / Marcelo Melo (BRA) vs Román Burruchaga (ARG) / Andrea Pellegrino (ITA)

Não antes de 19h00

[WC] Gustavo Heide (BRA) vs Vit Kopriva (CZE)

Yannick Hanfmann (ALE) vs [WC] João Lucas Reis Da Silva (BRA)

Quadra 1 - a partir de 16h30

Cristian Garin (CHI) vs Thiago Agustin Tirante (ARG)

Alejandro Tabilo (CHI) vs Emilio Nava (EUA)

[Q] Igor Marcondes (BRA) vs Ignacio Buse (PER)

Quadra 2 - a partir de 18h00

[LL] Dusan Lajovic (SRB) vs [7] Daniel Altmaier (ALE)

João Fonseca e Marcelo Melo treinam no Jockey Club antes de estreia no Rio Open (Foto: Lucas Borges / Lance!)

