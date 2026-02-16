Onde assistir à estreia de João Fonseca no Rio Open: Nº 1 faz dupla com Marcelo Melo

João Fonseca fará sua estreia no Rio Open já nesta segunda-feira (16), a partir das 16h30 (de Brasília), ao lado da sua dupla Marcelo Melo (BRA). A programação desta segunda-feira inclui diversos brasileiros em ação. Saiba onde assistir ao vivo;

Nesta segunda-feira (16), o público já terá logo de cara na Quadra Guga Kuerten a presença de João Fonseca e Marcelo Melo nas duplas, a partir das 16h30, contra o bósnio Damir Dzumhur e o francês Alexandre Muller. 📺 A partida será transmitida pelo SporTV, emissora oficial do evento.

João Fonseca estreia nas duplas ao lado de Marcelo Melo

João Fonseca e Marcelo Melo treinam no Jockey Club antes de estreia no Rio Open (Foto: Lucas Borges/Lance!)

Mais brasileiros em quadra

O paulista Igor Marcondes, um dos classificados pelo qualifying, fará sua estreia na chave principal também nesta segunda-feira contra o peruano Ignacio Buse, no encerramento da programação da quadra 1. O vencedor deste confronto avançará para enfrentar quem passar do duelo entre Fonseca e Monteiro na próxima fase.

Ainda na quadra central, o paulista Gustavo Heide jogará contra o tcheco Vit Kopriva a partir das 19h, seguido pelo confronto entre o pernambucano João Lucas Reis e o alemão Yannick Hanfmann.

O goiano Guto Miguel, que recebeu convite da organização, medirá forças com o lituano Vilius Gaubas, de 21 anos.

🎾Rio Open - Programação de segunda-feira (16)

Quadra Guga Kuerten - a partir de 16h30

[WC] João Fonseca (BRA) / Marcelo Melo (BRA) vs Damir Dzumhur (BIH) / Alexandre Muller (FRA)

Não antes de 19h00

[WC] Gustavo Heide (BRA) vs Vit Kopriva (CZE)

Yannick Hanfmann (GER) vs [WC] João Lucas Reis Da Silva (BRA)

Quadra 1 - a partir de 16h30

Cristian Garin (CHI) vs Thiago Agustin Tirante (ARG)

Alejandro Tabilo (CHI) vs Emilio Nava (USA)

[Q] Igor Marcondes (BRA) vs Ignacio Buse (PER)

Quadra 2 - a partir de 18h00

[LL] Dusan Lajovic (SRB) vs [7] Daniel Altmaier (GER)

Realizado anualmente no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, o evento reúne grandes nomes do tênis mundial e atrai mais de 65 mil pessoas por edição ao longo de nove dias de torneio, movimentando cerca de R$ 200 milhões na economia fluminense e gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.