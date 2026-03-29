Hugo Calderano defende título da Copa do Mundo; veja formato e programação

O brasileiro Hugo Calderano inicia a defesa do título da Copa do Mundo de tênis de mesa. Número três do ranking mundial, ele retorna à China, palco da maior conquista de sua carreira, como nome a ser batido entre os melhores atletas da modalidade. O Lance! detalha abaixo o formato, chaveamento e programação do torneio.

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Além de Calderano, outros atletas de destaque como o chinês Wang Chuqin, o sueco Truls Moregard, o japonês Tomokazu Harimoto, e o francês Felix Lebrun estão na disputa. Na chave feminina, Bruna Takahashi, atual número 21 do mundo, será a representante brasileira.

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Vale lembrar que a Copa do Mundo é organizada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), e tem segundo grau de importância, atrás apenas do Campeonato Mundial. Na Copa do Mundo, não há disputas de duplas ou equipes, apenas chaves individuais.

Formato da competição

O torneio é disputado em fase de grupos e mata-mata, com 48 jogadores nas chaves masculina e feminina. Na primeira fase, os atletas são organizados em 16 grupos de 3, e jogam entre si. Apenas o melhor de cada chave avança à fase de mata-mata, que começa nas oitavas de final.

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Na fase de grupos, os jogos são disputados em melhor de cinco games. A partir da fase eliminatória, a disputa passa a ser em melhor de sete games. O torneio rende 1500 pontos no ranking para os campeões.

Os adversários dos brasileiros

Atual campeão, Hugo Calderano está no Grupo 3. Na mesma chave, está o sueco Kristian Karlsson, número 38 do mundo. Os dois já se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias do brasileiro - a mais recente, no último duelo, aconteceu no WTT Star Contender de Ljubljana, em 2023. O tcheco Lubomir Jancarik, número 42 do ranking, completa o grupo.

Já Bruna Takahashi reencontra logo na primeira fase sua algoz na última Copa do Mundo, a húngara Bernadette Szocs, número 25 do ranking. Em cinco encontros entre as duas, a brasileira levou a melhor duas vezes. Bruna também terá um confronto inédito com a argelina Tania Morice, de 15 anos.

Bruna Takahashi durante o WTT Singapura 2026 (Foto: World Table Tennis)

Programação da Copa do Mundo

Fase de grupos

Segunda-feira - 30/03

Bruna Takahashi x Tania Morice - 10h10

Terça-feira - 31/03

Hugo Calderano x Lubomir Jancarik - 9h

Quarta-feira - 01/04

Hugo Calderano x Kristian Karlsson - 9h

Bruna Takahashi x Bernadette Szocs - 10h45

*horários de Brasília

Oitavas de final: Quinta-feira (02/04)

Quartas de final: Sexta-feira (03/04)

Semifinal: Sábado (04/04)

Final: Domingo (05/04)



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