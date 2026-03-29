Chuva atrasa jogo entre Sinner e Lehecka na final do Miami Open
Partida segue na quadra central, mas não começará antes das 17h (de Brasília)
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A partida entre Jannik Sinner e Jiri Lehecka, pela final do Miami Open, foi adiada por questões climáticas. O jogo, que estava previsto para as 16h (horário de Brasília), agora não começará antes das 17h (de Brasília), devido às chuvas no local. A final ainda será disputada na quadra central do Hard Rock Stadium.
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As chuvas causaram a paralisação da final de duplas femininas, que acontecia antes de Sinner x Lehecka, no fim do primeiro set. O jogo entre Sara Errani/Jasmine Paolini e Katerina Siniakova/Taylor Townsend, que acontecia na quadra central, será realocado para a GrandStand.
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Tudo sobre a final do Miami Open
Jannik Sinner está a um passo do Sunshine Double. O italiano carimbou seu passaporte para a decisão do Masters 1000 de Miami ao derrotar Alexander Zverev por 6/3 e 7/6 (7-4) na última sexta-feira (27). Mais do que a vaga na final, o triunfo marcou um feito histórico: Sinner alcançou 32 sets vencidos consecutivamente em torneios desta categoria, batendo o recorde anterior de Novak Djokovic (24 sets em 2016).
Do outro lado da rede estará o tcheco Jiri Lehecka, atual 22º do mundo e a grande surpresa do torneio. Em uma exibição impecável, Lehecka atropelou o francês Arthur Fils por duplo 6/2 na outra semifinal. O tcheco, que disputará sua primeira final de Masters 1000, ainda não teve o serviço quebrado em toda a competição e já garantiu sua ascensão ao 14º lugar do ranking.
Jannik Sinner x Jiri Lehecka
📅 Data: domingo, 29 de março de 2026, não antes das 17h (de Brasília)
📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, EUA
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
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