Lutas

Lenda do MMA, Demetrious Johnson entra para o Hall da Fama do UFC

Anúncio foi feito na noite do último sábado (28), durante UFC Seattle

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 29/03/2026
15:56
Demetrious Johnson fará parte do Hall da Fama do UFC
imagem cameraDemetrious Johnson fará parte do Hall da Fama do UFC (Foto: Reprodução/ Instagram)
Um dos maiores nomes da história do MMA, Demetrious Johnson foi anunciado como novo integrante do Hall da Fama do UFC. Dominante durante sua passagem pela organização, o ex-campeão peso-mosca será homenageado pelo legado construído dentro do octógono, marcado por técnica refinada e recordes históricos.

O "Mighty Mouse", como ficou conhecido, estava presente na Climate Pledge Arena quando o anúncio foi feito, na noite do último sábado, durante o UFC Seattle. Johnson foi o primeiro campeão peso-mosca da organização e protagonizou um dos reinados mais dominantes no MMA. Entre 2012 e 2018, ele somou 11 defesas consecutivas de cinturão, consolidando sua posição entre os maiores de todos os tempos.

— Demetrious Johnson é o maior peso-mosca de todos os tempos. Ele foi um grande campeão que teve uma das carreiras mais incríveis do MMA, e sua sequência de 11 defesas de título consecutivas é um dos recordes mais notáveis ​​que já vimos no esporte profissional. Será uma honra introduzi-lo no Hall da Fama do UFC neste verão — declarou Dana White, CEO do UFC.

Após perder o cinturão para Henry Cejudo em uma decisão dividida, em 2018, Johnson deixou o UFC e seguiu carreira no ONE Championship, onde também conquistou o título e ampliou seu legado internacional. A cerimônia oficial de indução deve ocorrer durante a International Fight Week, tradicional evento anual promovido pelo UFC em Las Vegas.

Demetrious Johnson acompanhou o UFC Seattle, no último sábado (28) (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veja os resultados do UFC Seattle

Card Principal
Joe Pyfer venceu Israel Adesanya por nocaute técnico aos 4m18s do 2° round
Alexa Grasso venceu Maycee Barber por nocaute aos 2m42s do 1° round
Michael Chiesa venceu Niko Price por finalização (mata-leão) a 1m03s do 1° round
Lerryan Douglas venceu Julian Erosa por nocaute aos 3m33s do 1° round
Yousri Belgaroui venceu Mansur Abdul-Malik por nocaute técnico aos 3m39s do 3° round
Terrance McKinney venceu Kyle Nelson por nocaute técnico a 24s do 1° round

Card Preliminar
Tofiq Musayev venceu Ignacio Bahamondes por decisão unânime (29-28, 29-27, 30-27)
Lance Gibson Jr. venceu Chase Hooper por nocaute técnico aos 2m56s do 1° round
Tyrell Fortune venceu Marcin Tybura por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)
Casey O'Neill venceu Gabriella Fernandes por nocaute técnico aos 3m11s do 1° round
Navajo Stirling venceu Bruno Lopes por nocaute técnico aos 4m05s do 2° round
Ricky Simon x Adrian Yanez terminou em empate majoritário (29-28, 28-28, 28-28)
Alexia Thainara venceu Bruna Brasil por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

