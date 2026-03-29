Lenda do MMA, Demetrious Johnson entra para o Hall da Fama do UFC
Anúncio foi feito na noite do último sábado (28), durante UFC Seattle
Um dos maiores nomes da história do MMA, Demetrious Johnson foi anunciado como novo integrante do Hall da Fama do UFC. Dominante durante sua passagem pela organização, o ex-campeão peso-mosca será homenageado pelo legado construído dentro do octógono, marcado por técnica refinada e recordes históricos.
Relacionadas
➡️Alexa Grasso apaga adversária com nocaute impressionante no UFC Seattle; vídeo
➡️Algoz de Alex Poatan é nocauteado em luta principal do UFC Seattle; veja resultados
O "Mighty Mouse", como ficou conhecido, estava presente na Climate Pledge Arena quando o anúncio foi feito, na noite do último sábado, durante o UFC Seattle. Johnson foi o primeiro campeão peso-mosca da organização e protagonizou um dos reinados mais dominantes no MMA. Entre 2012 e 2018, ele somou 11 defesas consecutivas de cinturão, consolidando sua posição entre os maiores de todos os tempos.
— Demetrious Johnson é o maior peso-mosca de todos os tempos. Ele foi um grande campeão que teve uma das carreiras mais incríveis do MMA, e sua sequência de 11 defesas de título consecutivas é um dos recordes mais notáveis que já vimos no esporte profissional. Será uma honra introduzi-lo no Hall da Fama do UFC neste verão — declarou Dana White, CEO do UFC.
Após perder o cinturão para Henry Cejudo em uma decisão dividida, em 2018, Johnson deixou o UFC e seguiu carreira no ONE Championship, onde também conquistou o título e ampliou seu legado internacional. A cerimônia oficial de indução deve ocorrer durante a International Fight Week, tradicional evento anual promovido pelo UFC em Las Vegas.
Veja os resultados do UFC Seattle
Card Principal
Joe Pyfer venceu Israel Adesanya por nocaute técnico aos 4m18s do 2° round
Alexa Grasso venceu Maycee Barber por nocaute aos 2m42s do 1° round
Michael Chiesa venceu Niko Price por finalização (mata-leão) a 1m03s do 1° round
Lerryan Douglas venceu Julian Erosa por nocaute aos 3m33s do 1° round
Yousri Belgaroui venceu Mansur Abdul-Malik por nocaute técnico aos 3m39s do 3° round
Terrance McKinney venceu Kyle Nelson por nocaute técnico a 24s do 1° round
Card Preliminar
Tofiq Musayev venceu Ignacio Bahamondes por decisão unânime (29-28, 29-27, 30-27)
Lance Gibson Jr. venceu Chase Hooper por nocaute técnico aos 2m56s do 1° round
Tyrell Fortune venceu Marcin Tybura por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)
Casey O'Neill venceu Gabriella Fernandes por nocaute técnico aos 3m11s do 1° round
Navajo Stirling venceu Bruno Lopes por nocaute técnico aos 4m05s do 2° round
Ricky Simon x Adrian Yanez terminou em empate majoritário (29-28, 28-28, 28-28)
Alexia Thainara venceu Bruna Brasil por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
