Jannik Sinner derrotou Novak Djokovic na semifinal do Six Kings Slam, torneio de exibição com seis grandes nomes do tênis masculino. O italiano fechou a partida em 2 a 0 e parciais de 6/4 e 6/2, garantindo a final do torneio. Com a vitória, Sinner enfrenta Carlos Alcaraz neste sábado, em partida que vale o título.

Na ATP, Sinner enfrentou Djokovic em 10 oportunidades. Dessas, o italiano venceu seis vezes. Sinner não perde para o espanhol desde 2023, emplacando cinco vitórias seguidas em torneios oficiais. A última vitória de Djokovic foi no ATP Finals de 2023.

Djokovic enfrenta Sinner no Six Kings (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

Programação

O primeiro jogo começas às 13h30 (de Brasília) em cada dia.

QUARTA-FEIRA (15/10)

Alexander Zverev (ALE) 0 x 2 Taylor Fritz (EUA)

Jannik Sinner (ITA) 2 x 0 Stefanos Tsitsipas (GRE)

QUINTA-FEIRA (16/10)

Carlos Alcaraz (ESP) 2 x 0 Taylor Fritz (EUA)

QUINTA-FEIRA (18/10)

Disputa do terceiro lugar

Final

O Six Kings Slam

O Six Kings Slam faz parte do Festival de Riyadh, que desde o ano de 2019 recebe visitantes de todo o mundo para shows, atividades esportivas e eventos culturais durante o inverno. A capital da Arábia Saudita consolida-se como palco de um dos maiores eventos de entretenimento globais.

Segundo a Netflix, os fãs terão acesso a uma cobertura de tecnologia, com mais de 20 câmeras, incluindo wirecam, drone, equipamentos robóticos, gráficos de realidade aumentada, comentários de especialistas e uma narrativa envolvente em torno das estrelas do esporte.