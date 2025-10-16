menu hamburguer
Tênis

Carlos Alcaraz derrota Fritz e vai à final do Six Kings Slam

Espanhol não teve partida difícil contra americano

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 16/10/2025
15:23
Carlos Alcaraz enfrenta Taylor Fritz no Six Kings Slam (Foto: Fayez Nureldine / AFP)
Carlos Alcaraz enfrenta Taylor Fritz no Six Kings Slam (Foto: Fayez Nureldine / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Carlos Alcaraz emplacou mais uma vitória sobre Taylor Fritz, dessa vez no Six Kings Slam, torneio de exibição com seis grandes nomes do tênis masculino. Nesta quinta-feira (16), o espanhol conquistou vitória de 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, contra o americano, nas semifinais. Agora, Alcaraz aguarda o resultado da partida entre Novak Djokovic e Jannik Sinner para saber o oponente da decisão.

Alcaraz entre as críticas ao calendário e as milionárias exibições

Nas cinco partidas em que os dois se enfrentaram, Alcaraz venceu Fritz em quatro ocasiões. A única derrota do espanhol foi na Laver Cup, neste ano. Alcaraz é, atualmente, o número um do ranking da ATP, enquanto Fritz é quarto.

Carloz Alcaraz com o troféu de campeão do ATP 500 em Tóquio (Foto: Philip FONG / AFP)
Programação

O primeiro jogo começas às 13h30 (de Brasília) em cada dia.

QUARTA-FEIRA (15/10)

  • Alexander Zverev (ALE) 0 x 2 Taylor Fritz (EUA)
  • Jannik Sinner (ITA) 2 x 0 Stefanos Tsitsipas (GRE)

QUINTA-FEIRA (16/10)

  • Carlos Alcaraz (ESP) 2 x 0 Taylor Fritz (EUA)
  • Novak Djokovic (SER) x Jannik Sinner (ITA)

QUINTA-FEIRA (18/10)

  • Disputa do terceiro lugar
  • Final

O Six Kings Slam

O Six Kings Slam faz parte do Festival de Riyadh, que desde o ano de 2019 recebe visitantes de todo o mundo para shows, atividades esportivas e eventos culturais durante o inverno. A capital da Arábia Saudita consolida-se como palco de um dos maiores eventos de entretenimento globais.

Segundo a Netflix, os fãs terão acesso a uma cobertura de tecnologia, com mais de 20 câmeras, incluindo wirecam, drone, equipamentos robóticos, gráficos de realidade aumentada, comentários de especialistas e uma narrativa envolvente em torno das estrelas do esporte.

