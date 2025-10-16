Carlos Alcaraz derrota Fritz e vai à final do Six Kings Slam

Carlos Alcaraz emplacou mais uma vitória sobre Taylor Fritz, dessa vez no Six Kings Slam, torneio de exibição com seis grandes nomes do tênis masculino. Nesta quinta-feira (16), o espanhol conquistou vitória de 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, contra o americano, nas semifinais. Agora, Alcaraz aguarda o resultado da partida entre Novak Djokovic e Jannik Sinner para saber o oponente da decisão.

Nas cinco partidas em que os dois se enfrentaram, Alcaraz venceu Fritz em quatro ocasiões. A única derrota do espanhol foi na Laver Cup, neste ano. Alcaraz é, atualmente, o número um do ranking da ATP, enquanto Fritz é quarto.

Carloz Alcaraz com o troféu de campeão do ATP 500 em Tóquio (Foto: Philip FONG / AFP)

Programação

O primeiro jogo começas às 13h30 (de Brasília) em cada dia.

QUARTA-FEIRA (15/10)

Alexander Zverev (ALE) 0 x 2 Taylor Fritz (EUA)

Jannik Sinner (ITA) 2 x 0 Stefanos Tsitsipas (GRE)

QUINTA-FEIRA (16/10)

Carlos Alcaraz (ESP) 2 x 0 Taylor Fritz (EUA)

Novak Djokovic (SER) x Jannik Sinner (ITA)

QUINTA-FEIRA (18/10)

Disputa do terceiro lugar

Final

O Six Kings Slam

O Six Kings Slam faz parte do Festival de Riyadh, que desde o ano de 2019 recebe visitantes de todo o mundo para shows, atividades esportivas e eventos culturais durante o inverno. A capital da Arábia Saudita consolida-se como palco de um dos maiores eventos de entretenimento globais.

Segundo a Netflix, os fãs terão acesso a uma cobertura de tecnologia, com mais de 20 câmeras, incluindo wirecam, drone, equipamentos robóticos, gráficos de realidade aumentada, comentários de especialistas e uma narrativa envolvente em torno das estrelas do esporte.