Carlos Alcaraz derrota Fritz e vai à final do Six Kings Slam
Espanhol não teve partida difícil contra americano
- Matéria
- Mais Notícias
Carlos Alcaraz emplacou mais uma vitória sobre Taylor Fritz, dessa vez no Six Kings Slam, torneio de exibição com seis grandes nomes do tênis masculino. Nesta quinta-feira (16), o espanhol conquistou vitória de 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, contra o americano, nas semifinais. Agora, Alcaraz aguarda o resultado da partida entre Novak Djokovic e Jannik Sinner para saber o oponente da decisão.
Relacionadas
➡️ Alcaraz entre as críticas ao calendário e as milionárias exibições
Nas cinco partidas em que os dois se enfrentaram, Alcaraz venceu Fritz em quatro ocasiões. A única derrota do espanhol foi na Laver Cup, neste ano. Alcaraz é, atualmente, o número um do ranking da ATP, enquanto Fritz é quarto.
Programação
O primeiro jogo começas às 13h30 (de Brasília) em cada dia.
QUARTA-FEIRA (15/10)
- Alexander Zverev (ALE) 0 x 2 Taylor Fritz (EUA)
- Jannik Sinner (ITA) 2 x 0 Stefanos Tsitsipas (GRE)
QUINTA-FEIRA (16/10)
- Carlos Alcaraz (ESP) 2 x 0 Taylor Fritz (EUA)
- Novak Djokovic (SER) x Jannik Sinner (ITA)
QUINTA-FEIRA (18/10)
- Disputa do terceiro lugar
- Final
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Six Kings Slam
O Six Kings Slam faz parte do Festival de Riyadh, que desde o ano de 2019 recebe visitantes de todo o mundo para shows, atividades esportivas e eventos culturais durante o inverno. A capital da Arábia Saudita consolida-se como palco de um dos maiores eventos de entretenimento globais.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Segundo a Netflix, os fãs terão acesso a uma cobertura de tecnologia, com mais de 20 câmeras, incluindo wirecam, drone, equipamentos robóticos, gráficos de realidade aumentada, comentários de especialistas e uma narrativa envolvente em torno das estrelas do esporte.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias