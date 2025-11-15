menu hamburguer
Tênis

Sinner supera De Minaur pela 13ª vez e disputará final do ATP Finals

O adversário de Sinner será decidido ainda neste sábado (15)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes,
Dia 15/11/2025
14:38
Jannik Sinner garante vaga na final do ATP Finals 2025 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
imagem cameraJannik Sinner garante vaga na final do ATP Finals 2025 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jannik Sinner, número 2 do mundo, derrotou Alex de Minaur por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, na semifinal do ATP Finals neste sábado (15) em Turim. O italiano mantém aproveitamento de 100% contra o australiano, acumulando agora 13 vitórias em 13 confrontos diretos. Sinner buscará seu segundo título consecutivo na competição contra o vencedor do duelo entre Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime.

Sinner disputará sua terceira final consecutiva no torneio que reúne os melhores da temporada. Em 2023, Sinner foi superado por Novak Djokovic na decisão, mas conquistou o título em 2024 ao vencer Taylor Fritz.

Como foi o confronto?

A partida realizada na cidade natal de Jannik contou com forte apoio da torcida local. No primeiro set, houve equilíbrio até o 5/5, quando o italiano conseguiu a quebra decisiva após oito tentativas de break point. Com o serviço a seu favor, fechou a parcial em 7/5 após 1h06 de jogo.

No segundo set, Sinner impôs seu jogo desde o início. Quebrou o saque do australiano logo no primeiro game e rapidamente abriu 4/0. De Minaur ainda conseguiu confirmar dois games de serviço, mas o italiano manteve o controle e fechou em 6/2.

Sinner cumprimentando De Minaur após partida (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
Sinner cumprimentando De Minaur após partida (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Sobre a final:

A final do ATP Finals está marcada para domingo, aproximadamente às 13h. Antes disso, Alcaraz, já garantido como número 1 do ranking ao final da temporada, e Auger-Aliassime decidem ainda neste sábado, às 16h30, quem enfrentará Sinner na decisão.

O único resultado favorável a De Minaur contra Sinner na carreira ocorreu por WO, que não é contabilizado nas estatísticas oficiais de confrontos diretos.

