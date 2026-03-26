Sinner protagoniza feito inédito com a vaga na semifinal em Miami; vídeo

Pela primeira vez desde 1985, ano da edição inaugural do Miami Open, um tenista acumula 14 vitórias seguidas sem perder sets no Sunshine Double (do qual também faz parte o Masters 1000 de Indian Wells). O autor da façanha foi o italiano Jannik Sinner, campeão na Flórida em 2024, que, nesta quinta-feira, passou com facilidade pelo anfitrião Frances Tiafoe (20º), por duplo 6/2, em apenas 1h11m, nas quartas de final.

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Gráfico mostra os principais recordistas de semifinais do Miami Open (Reprodução)

- Sinto que começar a partida é muito importante. Quando você começa com uma quebra acima, te dá confiança. Ao mesmo tempo, os adversários devem ser muito agressivos, então tentei ficar mais compacto possível com meus golpes. Também mentalmente, porque podem haver alguns altos e baixos dos dois aldos. Então, tentei ficar muito calmo e aproveitar as oportunidades, acho que isso foi a chave hoje - celebrou o vice-líder do ranking, que, há 11 dias ergueu o troféu no torneio na Califórnia.

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Ausente ano passado de Miami, porque cumpria a suspensão de três meses por doping, Sinner cedeu um set pela última vez no Sunshine Double na terceira rodada de 2024, na Flórida, quando venceu o holandês Tailon Griekspoor por 5/7, 7/5 e 6/1.

Sinner aguarda Zverev ou Cerundolo

Em sua quarta semifinal na Flórida, o tenista italiano, de 24 anos, vai enfrentar o ganhador do jogo entre o alemão Alexander Zverev (4º) e o argentino Francisco Cerundolo (19º).

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Até agora, Sinner soma apenas duas derrotas em 19 partidas na temporada: para o sérvio Novak Djokovic, nas semifinais do Australian Open, e para o tcheco Jakub Mensik (16º) nas quartas de final do ATP 500 de Doha, no Catar.