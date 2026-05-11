Muito além do que acontece no saibro, o comportamento das arquibancadas também pode influenciar o rumo de uma partida. Na estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Roma, a atuação dos torcedores brasileiros ganhou protagonismo durante – e após – o duelo contra Hamad Medjedovic. Depois das reclamações do sérvio sobre a postura da torcida, foi a vez do número 1 do Brasil criticar a atitude de parte dos fãs presentes no confronto.

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Em entrevista ao "ESPN Brasil", João comentou sobre a influência da torcida brasileira em sua eliminação no torneio italiano, ocorrida no último sábado (9). O tenista elogiou o apoio dos fãs ao redor do mundo, ressaltando que é necessário apenas encontrar o limite entre a torcida e a falta de respeito.

— A torcida foi um ponto dentro da partida, muitas paradas. Não posso dizer que isso foi a culpa da derrota, mas isso importa. A torcida brasileira pensa que é um jogo de futebol, mas não é. Adoro a torcida, mas tem que ter um pouco de limite e respeito. Não atrapalha só o adversário, mas me atrapalha também. É só um questionamento. Eu continuo amando jogar com a torcida, e acho que é mais uma lição e oportunidade de evoluir. Seguimos, depois de uma derrota difícil, mas com a cabeça erguida — disse o brasileiro.

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Do outro lado, Medjedovic também demonstrou irritação com a postura da torcida brasileira durante a partida. O sérvio reclamou principalmente das interrupções entre os pontos e da pressão vinda das arquibancadas nos momentos de saque. Em alguns momentos do confronto, o tenista chegou a discutir com espectadores e pediu mais silêncio ao árbitro da partida.

— Eu não me importo de eles ficarem falando quando vou sacar, me concentro bem. Mas, quando o adversário fica xingando, não sei exatamente o que ele estava falando, se estava falando alto com alguém, enquanto eu estou sacando. Isso me atrapalhou, e eu acho que deveria ter o primeiro saque — concluiu.

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Relembre como foi a eliminação de João Fonseca

João Fonseca começou bem sua estreia diante de Hamad Medjedovic no Masters 1000 de Roma e levou a melhor no primeiro set após conseguir uma quebra decisiva no sétimo game. Mais sólido nos momentos importantes, o brasileiro confirmou o saque na sequência e fechou a parcial em 6/3. No segundo set, porém, o sérvio equilibrou as ações, passou a variar mais o ritmo da partida e aproveitou uma quebra no oitavo game para igualar o confronto com outro 6/3.

A terceira parcial foi marcada pelo equilíbrio e pela tensão dos dois lados. Mesmo após demonstrar irritação em quadra, Fonseca conseguiu reagir depois de sofrer uma quebra e voltou para a partida nos games finais. O brasileiro ainda salvou um match point e levou a decisão para o tie-break, mas Medjedovic dominou o desempate por 7 a 1 e garantiu a vitória, eliminando o carioca do torneio italiano.

João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)

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