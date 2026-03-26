Atual 39º do mundo, João Fonseca, aos 19 anos, soma 43 vitórias em 72 jogos em torneios ATP. E a primeira delas foi contra o francês Arthur FIls, ex-top 14 e atual 31º do mundo, de 21 anos: foi na estreia do Rio Open de 2024, por 6/0 e 6/4.

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Naquela semana de fevereiro de 2024, o carioca, aos 17 anos, era apenas o 655º do mundo. E o rival, o 36º. O final do duelo (vídeo abaixo) foi repleto de emoção. Após o backhand para fora do tenista francês, o anfitrião se ajoelhou no saibro, parecendo não acreditar no que acabara de protagonizar. A quadra central do único ATP 500 da América do Sul entrou em êxtase naquele momento.

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Depois do triunfo sobre Fils, João Fonseca despachou o campeão de 2020 do Rio Open, o chileno Cristian Garin, por duplo 6/4, para mais uma noite de festa dos torcedores no Jockey Club. O carioca só parou na rodada seguinte, numa batalha de três sets diante do argentino Mariano Navone (113º), mas se tornou um dos mais jovens a alcançar as quartas de final de um ATP 500 na história. A excelente campanha naquela semana levou o brasileiro a um salto para o 343º lugar no ranking.

João Fonseca voltou a derrotar Fils no NextGen

O número 1 do Brasil voltou a derrotar o freguês francês no mesmo ano, em dezembro, na abertura do NextGen Finals? 3/4, 4/2, 4/1, 1/4 e 4/1, em Jidá, na Arábia Saudita. Naquela semana, aliás, o carioca venceu outros quatro jogos e conquistou o título de maneira invicta.

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Após enfrentar um 2025 com lesões, Fils está recuperando a melhor forma. Na quarta-feira, o francês alcançou, pela primeira vez, as semifinais do Masters 1000 de Miami, ao salvar quatro match-points contra o anfitrião Tommy Paul.

O brasileiro, por sua vez, eliminado na segunda rodada do torneio na Flórida, pelo líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, retorna ao circuito no Masters 1000 de Monte Carlo. A competição começa no próximo dia 5.