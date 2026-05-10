O tenista João Fonseca foi eliminado na estreia do ATP de Roma após perder para Hamad Medjedovic por 2 sets a 1, no sábado (9), na capital italiana. A derrota chamou atenção também pelas reações públicas ao momento do brasileiro, incluindo um comentário de Galvão Bueno nas redes sociais.

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Virada após domínio brasileiro

O brasileiro começou melhor e venceu o primeiro set com autoridade. Medjedovic reagiu na segunda parcial e aproveitou uma quebra no saque para empatar o duelo. No set decisivo, Fonseca chegou a sofrer duas quebras, mas salvou um match point e buscou o empate com apoio da torcida brasileira presente em Roma.

Apesar da reação, o brasileiro acabou dominado no tie-break, perdido por 7 a 1, e confirmou a eliminação ainda na estreia do torneio.

➡️ Veja os lances da estreia de João Fonseca no Aberto de Roma

João Fonseca saca contra Rafael Jodar no Masters 1000 de Madri. (Foto: Thomas COEX/AFP)

Galvão aponta "apagão" de Fonseca

Após a partida, Galvão Bueno publicou uma análise sobre o desempenho do tenista:

João Fonseca caiu na estreia do ATP de Roma!! Derrota para o sérvio Hamad Medjedovic, nº 57 do mundo, por 3/6, 6/3 e 7/6!! Como já tinha acontecido em Madrid, João teve um apagão no terceiro set e saiu atrás com duas quebras!! Ainda assim achou forças, salvou matchpoint e buscou… — Galvão Bueno (@galvaobueno) May 9, 2026

— João Fonseca caiu na estreia do ATP de Roma!! Derrota para o sérvio Hamad Medjedovic, nº 57 do mundo, por 3/6, 6/3 e 7/6!! Como já tinha acontecido em Madrid, João teve um apagão no terceiro set e saiu atrás com duas quebras!!

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O narrador também levantou questionamentos sobre o atual momento do atleta:

— Não quero ser um grande entendedor de tênis, mas façam as perguntas: o que está faltando? Falta agressividade? Falta condicionamento físico? Falta equilíbrio mental? Pra mim, o que não falta é tristeza!! Fico muito triste com esse momento dele!!

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Próximo desafio será Roland Garros

Agora, Fonseca volta suas atenções para Roland Garros, próximo compromisso do brasileiro no calendário da temporada, no dia 18 de maio.