Em jogo tenso, João Fonseca é eliminado na estreia do Masters 1000 de Roma

João Fonseca lutou, mas foi eliminado na estreia do Masters 1000 de Roma, na Itália, pelo sérvio Hamad Medjedovic. O brasileiro venceu o primeiro set, mas foi derrotado no segundo. No terceiro, o confronto teve que ser decidido no tie-break, com vitória do sérvio por 7 a 1. As parciais do duelo foram 3/6, 6/3 e 7/6 (7/1).

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A partida foi válida pela segunda rodada do torneio, na qual Fonseca entrou direto por ser cabeça de chave. Contra o número 67 do mundo, ele buscava uma vitória inédita no Masters 1000 de Roma, em sua segunda participação. Na primeira, ele também foi eliminado na estreia.

Como foi o jogo?

A partida começou equilibrada, com ambos os jogadores confirmando seus saques e apostando em finalizações fortes. O primeiro break point da partida veio no sétimo game do primeiro set, favorável a João Fonseca. Depois disso, Hamad Medjedovic perdeu a cabeça e quebrou a raquete. Sacando para vencer o set, o brasileiro fez o dever de casa e levou a primeira parcial por 6/3.

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No segundo set, Fonseca passou a variar e esconder mais suas ações. Do outro lado, Medjedovic começou a escolher melhor quando acelerar ou frear o jogo. Assim, a partida seguiu com contornos de equilíbrio, ainda que com oscilações. O sérvio quebrou o saque do carioca no Game 8, tendo o serviço para fechar o set. Medjedovic não deixou a oportunidade passar e levou a parcial por 6/3.

Logo no primeiro game do terceiro set, João Fonseca se estressou após um erro e deu uma raquetada na bola para longe, o que o rendeu uma advertência da arbitragem. Mesmo assim, o brasileiro se recuperou e evitou a quebra. No entanto, sofreu o break point no Game 3, em momento de muita confiança de Medjedovic.

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Após isso, o sérvio passou a dominar o confronto. Fonseca reagiu e quebrou o saque no Game 6, além de ter vencido também o seguinte. No momento decisivo, salvou um match point e deu traços dramáticos ao duelo, que teve que ser decidido no tie-break após empate em 6 a 6 no segundo set. Medjedovic dominou essa parte e venceu por 7 a 1, avançando no Masters 1000 de Roma e eliminando o brasileiro.

João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)

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