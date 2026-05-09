AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Roma

Neste sábado (9), João Fonseca estreia no Masters 1000 de Roma, na Itália, contra o sérvio Hamad Medjedovic. Por ser cabeça de chave do torneio, o brasileiro entra diretamente na segunda rodada. A previsão era que a partida tivesse início às 11h30 (de Brasília), mas sofreu atrasos por conta dos outros jogos na Supertennis Arena. ATUALIZAÇÃO: João Fonseca vence o primeiro set

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Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

Jogadores Sets 1º Set Game 1 Game 2 Game 3 João Fonseca (BRA) 1 0 40 🎾

40

(P) 40 Hamad Medjedovic (SER) 1 0 🎾

AD

(P) 30 🎾

40

Sérvio salva os dois break points do terceiro game

Medjedovic erra, e Fonseca garante o ponto em um disputado rally

Sérvio erra a primeira bola do terceiro game e se mostra estressado

Torcida faz barulho para João Fonseca em Roma!

1º set

Jogadores Sets 1º Set Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 6 Game 7 Game 8 João Fonseca (BRA) 0 6 🎾

AD

(P) 15 🎾

40

(P) 40 🎾

40

(P) 0 🎾

40

(P) 40

(BP) 🎾

40

(P) Hamad Medjedovic (SER) 0 3 40 🎾

40

(P) 0 🎾

AD

(P) 30 🎾

40

(P) 0 🎾

15 0

João Fonseca fecha o primeiro set com ace! 6/3

O sérvio se irrita no oitavo game, após erro na revolução, e quebra a raquete

Belo trabalho de Fonseca na rede! Ele conquista o break point no sétimo game

Game 7 começa com um ótimo rally!

Até aqui, nenhuma quebra de saque

Torcida grita: "Fonseca, Fonseca!"

Ace de Medjedovic - 30 a 0 no sexto game

Fonseca fecha o terceiro game sem sofrer ponto

Bela bola curta de Medjedovic! 30 a 15 para ele no segundo game

O primeiro game é do brasileiro!

João Fonseca salva uma bola curta e tem a chance de fechar o primeiro game do jogo

Começa a partida!

Pré-jogo: João Fonseca e Hamad Medjedovic em trabalho de aquecimento

Pré-jogo: Jogadores entrando em quadra!

João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca no Masters 1000 de Roma

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O confronto entre os tenistas é inédito no circuito profissional. Medjedovic ocupa a 67ª posição do ranking mundial e avançou à segunda rodada do Aberto de Roma depois de vencer o francês Valentin Royer por 2 a 0 (6/4 e 6/3).

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Esta é a segunda participação de Fonseca no torneio italiano. Na primeira, o atual número 29 do ranking da ATP foi eliminado logo na estreia, pelo húngaro Fabian Marozsan.

Informações da estreia de João Fonseca no Aberto de Roma

João Fonseca x Hamad Medjedovic - segunda rodada do Masters 1000 de Roma

📅 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, por volta de 11h30 (de Brasília)

📍 Local: Supertennis Arena, em Roma, na Itália

📺 Onde assistir: ESPN e Disney +

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