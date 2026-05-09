AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Roma
Partida é válida pela segunda rodada do torneio italiano, do qual o brasileiro é cabeça de chave
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Neste sábado (9), João Fonseca estreia no Masters 1000 de Roma, na Itália, contra o sérvio Hamad Medjedovic. Por ser cabeça de chave do torneio, o brasileiro entra diretamente na segunda rodada. A previsão era que a partida tivesse início às 11h30 (de Brasília), mas sofreu atrasos por conta dos outros jogos na Supertennis Arena. ATUALIZAÇÃO: João Fonseca vence o primeiro set
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Acompanhe o jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
|Jogadores
|Sets
|1º Set
|Game 1
|Game 2
|Game 3
João Fonseca (BRA)
1
0
40
🎾
40
Hamad Medjedovic (SER)
1
0
🎾
30
🎾
- Sérvio salva os dois break points do terceiro game
- Medjedovic erra, e Fonseca garante o ponto em um disputado rally
- Sérvio erra a primeira bola do terceiro game e se mostra estressado
- Torcida faz barulho para João Fonseca em Roma!
1º set
|Jogadores
|Sets
|1º Set
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|Game 4
|Game 5
|Game 6
|Game 6
|Game 7
|Game 8
João Fonseca (BRA)
0
6
🎾
15
🎾
40
🎾
0
🎾
40
🎾
Hamad Medjedovic (SER)
0
3
40
🎾
0
🎾
30
🎾
0
🎾
0
- João Fonseca fecha o primeiro set com ace! 6/3
- O sérvio se irrita no oitavo game, após erro na revolução, e quebra a raquete
- Belo trabalho de Fonseca na rede! Ele conquista o break point no sétimo game
- Game 7 começa com um ótimo rally!
- Até aqui, nenhuma quebra de saque
- Torcida grita: "Fonseca, Fonseca!"
- Ace de Medjedovic - 30 a 0 no sexto game
- Fonseca fecha o terceiro game sem sofrer ponto
- Bela bola curta de Medjedovic! 30 a 15 para ele no segundo game
- O primeiro game é do brasileiro!
- João Fonseca salva uma bola curta e tem a chance de fechar o primeiro game do jogo
- Começa a partida!
Pré-jogo: João Fonseca e Hamad Medjedovic em trabalho de aquecimento
Pré-jogo: Jogadores entrando em quadra!
🎾 Aposte na vitória de João Fonseca no Masters 1000 de Roma
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O confronto entre os tenistas é inédito no circuito profissional. Medjedovic ocupa a 67ª posição do ranking mundial e avançou à segunda rodada do Aberto de Roma depois de vencer o francês Valentin Royer por 2 a 0 (6/4 e 6/3).
Esta é a segunda participação de Fonseca no torneio italiano. Na primeira, o atual número 29 do ranking da ATP foi eliminado logo na estreia, pelo húngaro Fabian Marozsan.
Informações da estreia de João Fonseca no Aberto de Roma
João Fonseca x Hamad Medjedovic - segunda rodada do Masters 1000 de Roma
📅 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, por volta de 11h30 (de Brasília)
📍 Local: Supertennis Arena, em Roma, na Itália
📺 Onde assistir: ESPN e Disney +
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