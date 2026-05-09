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AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Roma

Partida é válida pela segunda rodada do torneio italiano, do qual o brasileiro é cabeça de chave

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/05/2026
14:51
Atualizado há 0 minutos
João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/ Divulgação)
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Neste sábado (9), João Fonseca estreia no Masters 1000 de Roma, na Itália, contra o sérvio Hamad Medjedovic. Por ser cabeça de chave do torneio, o brasileiro entra diretamente na segunda rodada. A previsão era que a partida tivesse início às 11h30 (de Brasília), mas sofreu atrasos por conta dos outros jogos na Supertennis Arena. ATUALIZAÇÃO: João Fonseca vence o primeiro set

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Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

JogadoresSets1º SetGame 1Game 2Game 3

João Fonseca (BRA)

1

0

40

🎾
40
(P)

40

Hamad Medjedovic (SER)

1

0

🎾
AD
(P)

30

🎾
40

  • Sérvio salva os dois break points do terceiro game
  • Medjedovic erra, e Fonseca garante o ponto em um disputado rally
  1. Sérvio erra a primeira bola do terceiro game e se mostra estressado
  • Torcida faz barulho para João Fonseca em Roma!

1º set

JogadoresSets1º SetGame 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Game 6Game 7Game 8

João Fonseca (BRA)

0

6

🎾
AD
(P)

15

🎾
40
(P)

40

🎾
40
(P)

0

🎾
40
(P)

40
(BP)

🎾
40
(P)

Hamad Medjedovic (SER)

0

3

40

🎾
40
(P)

0

🎾
AD
(P)

30

🎾
40
(P)

0

🎾
15

0

  • João Fonseca fecha o primeiro set com ace! 6/3
  1. O sérvio se irrita no oitavo game, após erro na revolução, e quebra a raquete
  • Belo trabalho de Fonseca na rede! Ele conquista o break point no sétimo game
  • Game 7 começa com um ótimo rally!
  • Até aqui, nenhuma quebra de saque
  • Torcida grita: "Fonseca, Fonseca!"
  • Ace de Medjedovic - 30 a 0 no sexto game
  • Fonseca fecha o terceiro game sem sofrer ponto
  1. Bela bola curta de Medjedovic! 30 a 15 para ele no segundo game
  • O primeiro game é do brasileiro!
  1. João Fonseca salva uma bola curta e tem a chance de fechar o primeiro game do jogo
  • Começa a partida!

Pré-jogo: João Fonseca e Hamad Medjedovic em trabalho de aquecimento

Pré-jogo: Jogadores entrando em quadra!

João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)
João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca no Masters 1000 de Roma
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O confronto entre os tenistas é inédito no circuito profissional. Medjedovic ocupa a 67ª posição do ranking mundial e avançou à segunda rodada do Aberto de Roma depois de vencer o francês Valentin Royer por 2 a 0 (6/4 e 6/3).

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Esta é a segunda participação de Fonseca no torneio italiano. Na primeira, o atual número 29 do ranking da ATP foi eliminado logo na estreia, pelo húngaro Fabian Marozsan.

Informações da estreia de João Fonseca no Aberto de Roma

João Fonseca x Hamad Medjedovic - segunda rodada do Masters 1000 de Roma

📅 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, por volta de 11h30 (de Brasília)
📍 Local: Supertennis Arena, em Roma, na Itália
📺 Onde assistir: ESPN e Disney +

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