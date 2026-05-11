Sinner vence a 30ª seguida em Masters 1000 e pode quebrar recorde de Djokovic

Número 1 do tênis mundial, Jannik Sinner está próximo de quebrar a maior sequência invicta de um atleta em torneios Masters 1000. Nesta segunda-feira (11), após avançar às oitavas de final do Aberto de Roma, o italiano de 24 anos chegou a 30 vitórias consecutivas em competições deste nível, ficando a uma do recorde estabelecido pelo sérvio Novak Djokovic em 2011.

continua após a publicidade

➡️ Djokovic lamenta preparação antes de Roland Garros: 'Não é ideal'

Sinner não sabe o que é perder em um Masters 1000 desde outubro de 2025, quando abandonou o confronto pela terceira fase do torneio de Xangai com cãibras. Apenas nesta temporada, são 25 triunfos e quatro títulos seguidos (Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid) para o recém-coroado líder do ranking ATP.

➡️ João Fonseca critica torcida brasileira no Aberto de Roma: 'Não é futebol'

Já Djokovic, quarto colocado no ranking mundial, quase bateu a própria marca quando venceu 30 seguidas desta forma, entre 2014 e 2015, tal como Sinner.

continua após a publicidade

Em Roma, o melhor tenista do mundo busca se tornar o primeiro campeão italiano de simples desde Adriano Panatta, em 1976. Se conseguir a taça, se juntará mais uma vez a Djokovic como os únicos atletas a completarem o chamado "Career Golden Masters" — quando se conquista os nove principais torneios da Associação de Tenistas Profissionais, abaixo apenas dos Grand Slams. O sérvio de 38 anos alcançou o feito duas vezes.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com direito a 'pneu', Sinner avança às oitavas em Roma

Jannik Sinner em ação na terceira rodada do Aberto de Roma (Foto: TIZIANA FABI / AFP)

Jannik Sinner venceu Alexei Popyrin por 2 sets a 0, com direito a um "pneu" (6/2 e 6/0), pela terceira rodada do Aberto de Roma. O número 1 do mundo volta à quadra de saibro pelas oitavas de final nesta terça-feira (12), não antes de 15h, para enfrentar o compatriota Andrea Pellegrino.

continua após a publicidade

🎾 Aposte no Masters 1000 de Roma

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.