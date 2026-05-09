Atuação de João Fonseca é detonada por estrangeiros: 'Piada'

Após João Fonseca herdar o posto de "cabeça de chave", com a saída de Novak Djokovic, os fãs brasileiros se animaram com a chance de estrear já na segunda rodada. A partida deste sábado (9), no entanto, não terminou como esperado: o tenista foi derrotado por 2 sets a 1 pelo sérvio Hamad Medjedovic. Nas redes sociais, não só os brasileiros criticaram o desempenho de João, mas também torcedores de outras partes do mundo.

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Torcida estrangeira se irrita com brasileiro

Partida dura de João Fonseca

✍️ Texto de Andressa Simões

A partida começou equilibrada, com ambos os jogadores confirmando seus saques e apostando em finalizações fortes. O primeiro break point da partida veio no sétimo game do primeiro set, favorável a João Fonseca. Depois disso, Hamad Medjedovic perdeu a cabeça e quebrou a raquete. Sacando para vencer o set, o brasileiro fez o dever de casa e levou a primeira parcial por 6/3.

No segundo set, Fonseca passou a variar e esconder mais suas ações. Do outro lado, Medjedovic começou a escolher melhor quando acelerar ou frear o jogo. Assim, a partida seguiu com contornos de equilíbrio, ainda que com oscilações. O sérvio quebrou o saque do carioca no Game 8, tendo o serviço para fechar o set. Medjedovic não deixou a oportunidade passar e levou a parcial por 6/3.

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Logo no primeiro game do terceiro set, João Fonseca se estressou após um erro e deu uma raquetada na bola para longe, o que o rendeu uma advertência da arbitragem. Mesmo assim, o brasileiro se recuperou e evitou a quebra. No entanto, sofreu o break point no Game 3, em momento de muita confiança de Medjedovic.

Após isso, o sérvio passou a dominar o confronto. Fonseca reagiu e quebrou o saque no Game 6, além de ter vencido também o seguinte. No momento decisivo, salvou um match point e deu traços dramáticos ao duelo, que teve que ser decidido no tie-break após empate em 6 a 6 no segundo set. Medjedovic dominou essa parte e venceu por 7 a 1, avançando no Masters 1000 de Roma e eliminando o brasileiro.

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