Sinner passa fácil e reencontra Djokovic no Australian Open
Bicampeão não dá chances ao americano Ben Shelton
Os quatro melhores tenistas da atualidade estão nas semifinais do Australian Open. O último a garantir a vaga foi o atual bicampeão, o italiano Jannik Sinner (2º do mundo), que venceu o americano Ben Shelton (7º), por 6/3, 6/4 e 6/4, em 2h23m, nesta quarta-feira (28).
Numa reedição da semifinal de 2024, Sinner, de 24 anos, terá pela frente, na sexta-feira, ainda sem horário definido, o experiente sérvio Novak Djokovic, de 38 anos, quarto do mundo, recordista de títulos em Melbourne (10) e de Grand Slams (24). Quem vencer decide, no domingo, às 5h30 (de Brasília), o título contra o espanhol Carlos Alcaraz (1º) ou o alemão Alexander Zverev (3º, atual vice do torneio).
Como foi a vitória
Logo no game de abertura do jogo, Sinner salvou um break. E, três games depois, conquistou a primeria quebra. No sexto game, o americano, com ótimos saques, salvou dois breaks. Ao todo, Shelton (semifinalista ano passado) salvou seis breaks nessa parcial, ainda assim não evitou a derrota.
No segundo set, o americano resistiu (leia-se manteve o saque) até o terceiro game. Em seguida, foi a vez do italiano salvar dois breaks. Dali até o final da parcial, Sinner administrou a vantagem, sem maiores dificuldades.
Novamente com ótimos saques, Shelton salvou dois breaks no quinto game da terceira parcial. E vibrou demais ao confirmar o serviço. Porém, no nono game, com uma dupla-falta, o sétimo do mundo cedeu nova quebra.
Na sequência, o bicampeão sacou para sacramentar a 19ª vitória consecutiva em Melbourne.
Sinner lidera o confronto direto
Sinner e Djokovic já se enfrentaram 10 vezes, e o italiano lidera o confronto direto, com seis triunfos.
O bicampeão do Australian Open venceu os últimos cinco duelos contra o sérvio, três deles em semifinais de Grand Slams: em Wimbledon e Roland Garros (ambos em 2025) e em Melbourne (há dois anos).
O último triunfo do sérvio sobre o italiano foi na decisão do ATP Finals de 2023.
Abaixo, todos os 10 primeiros jogos entre o sérvio e o italiano:
