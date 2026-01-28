Sinner passa fácil e reencontra Djokovic no Australian Open

Os quatro melhores tenistas da atualidade estão nas semifinais do Australian Open. O último a garantir a vaga foi o atual bicampeão, o italiano Jannik Sinner (2º do mundo), que venceu o americano Ben Shelton (7º), por 6/3, 6/4 e 6/4, em 2h23m, nesta quarta-feira (28).

Numa reedição da semifinal de 2024, Sinner, de 24 anos, terá pela frente, na sexta-feira, ainda sem horário definido, o experiente sérvio Novak Djokovic, de 38 anos, quarto do mundo, recordista de títulos em Melbourne (10) e de Grand Slams (24). Quem vencer decide, no domingo, às 5h30 (de Brasília), o título contra o espanhol Carlos Alcaraz (1º) ou o alemão Alexander Zverev (3º, atual vice do torneio).

Como foi a vitória

Logo no game de abertura do jogo, Sinner salvou um break. E, três games depois, conquistou a primeria quebra. No sexto game, o americano, com ótimos saques, salvou dois breaks. Ao todo, Shelton (semifinalista ano passado) salvou seis breaks nessa parcial, ainda assim não evitou a derrota.

No segundo set, o americano resistiu (leia-se manteve o saque) até o terceiro game. Em seguida, foi a vez do italiano salvar dois breaks. Dali até o final da parcial, Sinner administrou a vantagem, sem maiores dificuldades.

Novamente com ótimos saques, Shelton salvou dois breaks no quinto game da terceira parcial. E vibrou demais ao confirmar o serviço. Porém, no nono game, com uma dupla-falta, o sétimo do mundo cedeu nova quebra.

Na sequência, o bicampeão sacou para sacramentar a 19ª vitória consecutiva em Melbourne.

Sinner lidera o confronto direto

Sinner e Djokovic já se enfrentaram 10 vezes, e o italiano lidera o confronto direto, com seis triunfos.

O bicampeão do Australian Open venceu os últimos cinco duelos contra o sérvio, três deles em semifinais de Grand Slams: em Wimbledon e Roland Garros (ambos em 2025) e em Melbourne (há dois anos).

O último triunfo do sérvio sobre o italiano foi na decisão do ATP Finals de 2023.

