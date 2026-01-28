Stefani faz história no Australian Open; Luz e Matos perdem

Número 13 do mundo, a paulistana Luisa Stefani vai disputar, pela primeira vez, aos 28 anos, a semifinal de dupla feminina do Australian Open. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira derrotou, nesta quarta-feira, Su-Wei Hsieh, de Taipei, e a letã Jelena Ostapenko, por por 6/1 e 7/6 (5), em 1h35m.

A brasileira e a canadense decidirão uma vaga à final contra a a sérvia Alexsandra Krunic e a cazaque Anna Danilina.

- Tem sido uma longa jornada, muita coisa aconteceu dentro e fora da quadra, temos uma amizade muito especial, uma parceria voltando agora. Esse é o melhor sentimento em muitos anos após a lesão. Austrália é dos meus lugares favoritos para jogar, estou muito feliz agora, é muito bom estar aqui comigo a Gabi em mais uma semifinal. Essa é uma nova versão da 'Stefanowski', vamos ver o que acontece agora, estamos só curtindo e tendo um grande momento. Estou me sentindo bem fisicamente, sem dores, o que é o mais importante - contou Luisa

Em Grand Slams, será a terceira semifinal de duplas femininas da paulistana. As duas primeiras foram no US Open, em 2021 e 2023.

Já no Australian Open, o melhor resultado da brasileira havia sido as quartas de final, de 2024, enquanto, ano passado, a derrota veio na segunda rodada.

Stefani na semifinal das mistas

Ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo, Stefani está nas semifinais de duplas mistas. Os rivais serão os franceses Kristina Mladenovic e Manuel Guinard. Na terça, a dupla derrotou, de virada, a cazaque Anna Danilina e o americano JJ Tracy, por 2/6, 6/4 e 10/7.

Matos e Luz perdem nas quartas

Já na chave masculina de duplas, nas quartas de final, os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos não resistiram à parceria terceira cabeça de chave, formada pelo argentino Horacio Zeballos e pelo espanhol Marcel Granollers, que venceu por 6/3 e 6/4.