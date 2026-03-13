menu hamburguer
Tênis

Medvedev avança para semi do Indian Wells com ponto polêmico e sai vaiado

O russo demorou para pedir a revisão de um ponto no final da partida


Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/03/2026
10:18
(Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  Matéria
  • Mais Notícias

O russo Daniil Medvedev superou o britânico Jack Draper por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em apenas 1h15 de jogo, e avançou para a semifinal de Indian Wells. Na reta final da partida, um ponto polêmico ajudou o número 11 do mundo a desconcentrar o adversário e encaminhar a vitória.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Draper acreditou que sua bola havia saído e fez um gesto com os braços, mas a bola foi boa. O ponto seguiu por mais algumas trocas até que Medvedev o perdeu. O russo, então, solicitou a revisão eletrônica alegando hindrance (quando um adversário acaba atrapanhando o outro), argumentando que o gesto de Draper o distraiu. A juíza de cadeira atendeu ao pedido e concedeu o ponto ao russo, que tomou a liderança no placar e fechou a partida logo depois.

Na coletiva de imprensa, Medvedev foi questionado sobre a atitude e se explicou. Além disso, também comentou sobre sua relação com Draper, afirmando que o ponto não influenciou no resultado do jogo.

— Agora que tenho mais informações, percebo que deveria ter solicitado a revisão antes, sem esperar o ponto terminar. De qualquer forma, os movimentos dele me distraíram; dá para ver o quanto eu poderia ter feito a mais no meu drive (direita). Perguntei à árbitra o que eu deveria ter feito e ela me permitiu solicitar a revisão em vídeo; então, ela tomou a decisão. Ele me distraiu muito? Não. Me distraiu um pouco? Sim. Foi o suficiente para me concederem o ponto? Não sei — afirmou.

—Tenho um bom relacionamento com o Jack. Não acho que esse incidente tenha influenciado o resultado. Aliás, eu disse à árbitra de cadeira que, se ela achasse que a distração não foi suficiente, seria 15 a 15, e poderíamos continuar jogando. Não me sinto bem com o que aconteceu, mas também não considero que trapaceei. Já houve decisões contra mim ao longo da minha carreira, então receber uma a meu favor é justo completou Medvedev.

Apesar de tudo, o russo foi muito criticado ao sair do ginásio e chegou a ser vaiado pela torcida presente na Califórnia.

Jack Draper e Daniil Medvedev se comprimentam após a partida no Indian Wells (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jack Draper e Daniil Medvedev se comprimentam após a partida no Indian Wells (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Medvedev encara Sinner na semifinal

Agora, Medvedev tem a missão de superar o atual número um do mundo, Carlos Alcaraz, para chegar à final do torneio. O espanhol avançou após atropelar o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. No outro lado da chave, a segunda vaga na decisão será disputada entre Jannik Sinner e Alexander Zverev.

