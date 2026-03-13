Medvedev avança para semi do Indian Wells com ponto polêmico e sai vaiado
O russo demorou para pedir a revisão de um ponto no final da partida
O russo Daniil Medvedev superou o britânico Jack Draper por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em apenas 1h15 de jogo, e avançou para a semifinal de Indian Wells. Na reta final da partida, um ponto polêmico ajudou o número 11 do mundo a desconcentrar o adversário e encaminhar a vitória.
Draper acreditou que sua bola havia saído e fez um gesto com os braços, mas a bola foi boa. O ponto seguiu por mais algumas trocas até que Medvedev o perdeu. O russo, então, solicitou a revisão eletrônica alegando hindrance (quando um adversário acaba atrapanhando o outro), argumentando que o gesto de Draper o distraiu. A juíza de cadeira atendeu ao pedido e concedeu o ponto ao russo, que tomou a liderança no placar e fechou a partida logo depois.
One of the worst decisions I've ever seen in Tennis. I don't blame Medvedev here but the umpire. They have played out a full rally and to then say you were hindered when you lose the point is not how the rules work.— Pavvy G (@pavyg) March 13, 2026
The umpire has had a shocker here. pic.twitter.com/bR6n3wesEi
Na coletiva de imprensa, Medvedev foi questionado sobre a atitude e se explicou. Além disso, também comentou sobre sua relação com Draper, afirmando que o ponto não influenciou no resultado do jogo.
— Agora que tenho mais informações, percebo que deveria ter solicitado a revisão antes, sem esperar o ponto terminar. De qualquer forma, os movimentos dele me distraíram; dá para ver o quanto eu poderia ter feito a mais no meu drive (direita). Perguntei à árbitra o que eu deveria ter feito e ela me permitiu solicitar a revisão em vídeo; então, ela tomou a decisão. Ele me distraiu muito? Não. Me distraiu um pouco? Sim. Foi o suficiente para me concederem o ponto? Não sei — afirmou.
—Tenho um bom relacionamento com o Jack. Não acho que esse incidente tenha influenciado o resultado. Aliás, eu disse à árbitra de cadeira que, se ela achasse que a distração não foi suficiente, seria 15 a 15, e poderíamos continuar jogando. Não me sinto bem com o que aconteceu, mas também não considero que trapaceei. Já houve decisões contra mim ao longo da minha carreira, então receber uma a meu favor é justo — completou Medvedev.
Apesar de tudo, o russo foi muito criticado ao sair do ginásio e chegou a ser vaiado pela torcida presente na Califórnia.
Medvedev encara Sinner na semifinal
Agora, Medvedev tem a missão de superar o atual número um do mundo, Carlos Alcaraz, para chegar à final do torneio. O espanhol avançou após atropelar o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. No outro lado da chave, a segunda vaga na decisão será disputada entre Jannik Sinner e Alexander Zverev.
