Djokovic é ovacionado após bela atitude em duelo com Musetti; vídeo

Maior colecionador de títulos (10) do Australian Open, Novak Djokovic foi ovacionado, nesta quarta-feira, na Rod Laver Arena, a quadra central, por um lindo gesto de fair-play, nas quartas de final. Na dramática partida contra o italiano Lorenzo Musetti, o sérvio, de 38 anos, avisou que sua raquete havia tocado na bolinha, o que havia passado despercebido pelo árbitro de cadeira.

A princípio, Djokovic vencera aquele ponto, no último game do segundo set, e sacaria em 40/15. Mas, ao reconhecer o toque na bolinha, o sérvio sacou em 30/30 e acabou perdendo o game e a parcial (por 6/3). Abaixo, a jogada:



Até ali, o domínio era total de Musetti, que buscava uma inédita semifinal do Australian Open. Mas o italiano desistiu do jogo, quando Djokovic vencia por 3/1 o terceiro set, devido a uma lesão na virilha direita.

Na coletiva de imprensa, Musetti revelou que a dor foi aumentando e a desistência foi inevitável.

Djokovic aguarda por Sinner ou Shelton

Com a desistência do número 5 do mundo, o ex-líder do ranking e atual quarto decide uma vaga à final de Melbourne contra o vencedor do jogo entre o italiano Jannik Sinner (atual bicampeão) e o americano Ben Shelton (7º).

Há dois anos, o tenista da Itália foi o algoz de Djokovic justamente na semifinal em Melbourne.