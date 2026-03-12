Djokovic luta contra o cansaço mas perde nas oitavas do Indian Wells

O pentacampeão de Indian Wells, Novak Djokovic, foi eliminado nas oitavas de final do torneio pelo britânico Jack Draper. Em uma partida decidida nos detalhes, o sérvio caiu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/5). Embora tenha começado em vantagem, o atual número 3 do mundo não sustentou a intensidade nas longas trocas de bola e demonstrou cansaço em momentos cruciais do duelo.

Após a derrota, Djokovic refletiu sobre o sentimento da derrota, algo que não é muito comum para o número 3 do mundo.

— Neste momento, fica um sentimento amargo, o que é normal após uma derrota como esta. Mas estou orgulhoso de mim mesmo por ter lutado tanto e dado tudo de mim em quadra. A lição que levo é a de nunca ter desistido e sempre ter tentado. Obviamente, perdi para um grande jogador hoje, em uma partida incrivelmente equilibrada de duas horas e meia. Saio decepcionado, o que é natural poucos minutos após o fim do jogo, e gostaria de ter jogado melhor, mas foi uma grande batalha — desabafou o sérvio.

Novak Djokovic durante partida contra Draper no Indian Wells (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ponto de ouro

A partida foi marcada por ralis exaustivos. No momento mais crítico, especificamente no primeiro game do terceiro set com o placar em 30 iguais, os tenistas trocaram 26 bolas em um ponto espetacular, com direito a lob e deixada na rede. O sérvio venceu a disputa após uma sequência intensa do fundo de quadra, mas pagou o preço físico, precisando de alguns minutos para recuperar o fôlego.

Após quase duas horas e meia de duelo, a decisão ficou para os detalhes finais. Djokovic analisou como o desgaste impactou os momentos cruciais.

— Tudo se resumiu a um ponto, nada mais. Jogamos um rali incrível que acabou me custando a quebra logo depois, embora tenha sido ótimo vencê-lo. O problema é que fiquei completamente sem energia e só comecei a me sentir um pouco melhor no final do terceiro set. Tive um game ruim quando saquei em 5 a 4, e foi aí que senti o apoio e a energia da torcida; vou levar esse momento comigo. Estive perto, muito perto, mas cometi alguns erros infelizes. No tie-break, cheguei a liderar por 4 a 3, depois 5 a 5… é o tênis — lamentou.