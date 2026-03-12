Alcaraz elogia evolução de João Fonseca na derrota para Sinner; veja vídeo

Embora tenha perdido, João Fonseca fez, na terça-feira, uma grande partida contra Jannik Sinner, número 2 do mundo, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Até Carlos Alcaraz, líder do ranking e maior rival do italiano, elogiou a performance do brasileiro, de 19 anos e 35 do mundo:

- Vi um pouco da partida, não consegui assistir ao jogo inteiro, mas vi que o João apresentou um grande tênis. Obviamente, quando alguém consegue jogar de igual para igual com o Jannik, 7/6 e 7/6 significa que ele teve que jogar um tênis muito bom e performar muito bem - destacou.

No dia 8 de dezembro, em Miami, o espanhol, inclusive, ganhou o primeiro duelo contra o brasileiro, em uma partida-exibição. E Alcaraz destaca a evolução do número 1 do Brasil e aposta que vai tirar lições do inédito confronto diante de Sinner:

- Estou realmente feliz em ver o João evoluindo e jogando esse tipo de partida, de nível. Gosto de ver os jogadores evoluindo como pessoa e atleta. Ele é muito jovem e com certeza vai aprender com essa experiência. Estou muito feliz por ver onde João está. Com certeza vamos ver mais do João no futuro.

Nesta quinta, o líder do ranking e bicampeão do torneio (2023 e 2024), após superar o norueguês Casper Ruud, enfrenta o britânico Cameron Norrie (vencedor em 2021) por uma vaga às semifinais de Indian Wells.

Aos 22 anos, o espanhol se tornou apenas o terceiro tenista sub-23 a vencer as 15 primeiras partidas da temporada na história. Antes dele, apenas Jannik Sinner, em 2024, aos 22, e o sueco Stefan Edberg, aos 21 anos, em 1987, haviam alcançado tal feito.

Já Sinner, provável rival de Alcaraz na final, encara o anfitrião Learner Tien em outra quartas de final.

João Fonseca defende a terceira rodada em Miami

Nos próximos dias, João Fonseca desembarca em Miami, onde, em 2025, alcançou a terceira rodada do Masters 1000.