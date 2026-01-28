Musetti abandona, e Djokovic avança no Australian Open; vídeo

As nove vitórias de Novak Djokovic nos 10 primeiros jogos contra Lorenzo Musetti poderiam sugerir uma enorme vantagem do sérvio. Mas não foi o que se viu, nesta quarta-feira (28), nas quartas de final do Australian Open. O italiano (5º do mundo) dominava o favorito rival (4º) e vencia por 6/4, 6/3 e 1/3. Mas, lesionado e desolado, em uma das cenas mais tristes da modalidade nos últimos meses, teve que abandonar o jogo, com lesão na virilha.

- Não sei o que dizer, ele é um grande cara, eu já estava a caminho de casa. Ele deveria ser o vencedor hoje - reconheceu Djokovic.

Curiosamente, não foi a primeira vez que Musetti se lesiona em uma partida contra o sérvio. No primeiro duelo entre ambos, nas oitavas de Roland Garros, em 2021, o italiano também foi obrigado a se retirar, quando perdia o quinto set por 4/0. Naquela partida, Musetti também vencera as duas primeiras parciais.

Em sua quinta participação em Melbourne, o jovem italiano, de 23 anos, buscava a primeira semifinal . Até então, sua melhor campanha foi ano passado, quando parou na terceira rodada.

Desolado, Lorenzo Musetti deixa a quadra após se lesionar quando derrotava o sérvio Novak Djokovic (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

Djokovic, por sua vez, recordista de Slams (24) e de títulos em Melbourne (10), aos 38 anos, está perto de mais uma final. Nos últimos dois anos, o sérvio parou nas semifinais no Australian Open.

Sexta-feira, o número 4 do mundo enfrenta o italiano Jannik Sinner (atual bicampeão) ou o americano Ben Shelton (7º) na semifinal.

Após a desistência de Musetti, o ex-líder do ranking se tornou o segundo mais velho na Era Aberta (desde 1969) a chegar à semifinal em Melbourne. Djokovic só está atrás, nesse quesito, da lenda australiana Ken Rosewall, semifinalista em 1976 e 1977.

Como foi a vitória de Djokovic

Com uma quebra no segundo game, parecia que Djokovic iria passear no primeiro set. Mas, quando sacou em 2/0, o sérvio teve o saque quebrado pela primeira vez. Não satisfeito, o italiano repetiu o feito no quinto game. Sacando em 2/4, o ex-líder do ranking saiu de 0/40 e salvou três breaks. A reação do recordista de títulos em Melbourne (10) não evitou a derrota na série.

Embalado, Musetti iniciou o segundo set com nova quebra. Dessa vez, no entanto, Djokovic deu o troco em seguida, mas não impediu que o rival voltasse a se impor em seu serviço no terceiro game. Com as duas quebras, o italiano abriu 3/1. Musetti salvou break no sexto game (sacando em 3/2). Bastante agressivo e, ao mesmo tempo, errando muito pouco, o número 5 do mundo seguiu superior na parcial e conquistou nova quebra no último game, fechando o set.

O sérvio não se abateu com a derrota na parcial anterior e conquistou a quebra no terceiro game do set seguinte. Logo após ter o saque quebrado, Musetti pediu atendimento médico, com dores na virilha. E Djokovic abriu 3/1.

Desolado, o italiano ainda tentou seguir no jogo, mas acabou desistindo.

Italiano é a principal estrela do Rio Open

Como se sabe, Musetti será o primeiro cabeça de chave do Rio Open, cuja chave principal começa no próximo dia 16. Resta saber se o italiano vai se recuperar a tempo.