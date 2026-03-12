Zverev iguala marca de Nadal, Djokovic, Federer e Murray; entenda

Muito além de confirmar o favoritismo, o triunfo por 6/2 e 6/3 sobre o francês Arthur Fils, nesta quinta-feira, no Masters 1000 de Indian Wells, levou o alemão Alexander Zverev a um seleto grupo. O número 4 do mundo se torna apenas o quinto tenista da história a alcançar as semifinais de todos os nove torneios desse nível, igualando o feito do Big 4, que é formado pelo sérvio Novak Djokovic, o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer e o britânico Andy Murray.

Até então, em nove participações anteriores, o alemão, de 28 anos, tinha como melhor resultado as quartas de final na Califórnia, em 2024, e em 2021, quando foi derrotado, respectivamente, pelo espanhol Carlos Alcaraz e pelo americano Taylor Fritz.

- Foi, definitivamente, uma partida muito boa. Arthur é alguém que, quando saudável, é um dos melhores jogadores do mundo. Ele estava no caminho para o top 10 ano passado, mas uma lesão (nas costas) o parou (por oito meses). Tenho certeza de que vai voltar para aquele nível em breve - disse Zverev.

Em sua 80ª semifinal de ATP na carreira, o tenista da Alemanha aguarda, agora, o vencedor do duelo, desta quinta-feira, entre o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, e o anfitrião Learner Tien.

Essa será a segunda semifinal do alemão em quatro torneios em 2026. A primeira foi no Australian Open, em janeiro, quando acabou superado novamente por Alcaraz, líder do ranking.

Zverev pode ultrapassar Djokovic

Com 24 títulos no currículo (sete deles de Masters 1000), Zverev, caso vença o torneio californiano pela primeira vez, vai ultrapassar Djokovic no ranking. Atualmente, o ex-número 1 do mundo é o terceiro da lista.

