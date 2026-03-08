menu hamburguer
Onde Assistir

João Fonseca busca vaga inédita em Indian Wells: horário e onde assistir

Partida acontece na noite deste domingo (8)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/03/2026
00:03
João Fonseca na vitória sobre Khachanov em Indian Wells (Foto: ATP/Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória sobre Khachanov em Indian Wells (Foto: ATP/Divulgação)
  • Mais Notícias

João Fonseca fez história neste sábado (7), quando venceu o russo Karen Khachanov (16º) e alcançou uma vaga inédita na terceira rodada no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia (EUA). Para seguir a ótima campanha, o brasileiro enfrenta, neste domingo (8), em torno das 23h30 (de Brasília), o norte-americano Tommy Paul (24º). A partida tem transmissão da ESPN e da Disney +, e o Lance! acompanha em tempo real.

O feito de João Fonseca no Indian Wells

O grito de 'João Fonseca' ecoou com força e muita emoção na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Neste sábado, em uma de suas melhores atuações na carreira, o número 1 do Brasil e 35º do mundo, aos 19 anos, teve sangue frio e talento suficientes para salvar dois match-points e despachar o russo Karen Khachanov (16º e ex-top 8), de virada, por 4/6, 7/6 (7) e 6/4, em 2h15m.

Com o feito, o jovem carioca, que perdera para o russo na segunda rodada em Paris, em outubro, iguala sua melhor campanha em Masters 1000. Ano passado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou a terceira rodada em Miami e em Cincinnati, também na quadra rápida. Em Indian Wells, ele parou na segunda fase em 2025.

João Fonseca comemora ponto na vitória histórica sobre Khachanov em Indian Wells (Divulgação)
João Fonseca comemora ponto na vitória histórica sobre Khachanov em Indian Wells (Foto: Divulgação)

Ao derrotar Khachanov, João Fonseca se tornou o segundo mais jovem nesta década a vencer duas partidas em Indian Wells. O primeiro foi ninguém menos do que o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking, aos 18 anos, em 2022.

