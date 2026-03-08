João Fonseca busca vaga inédita em Indian Wells: horário e onde assistir
Partida acontece na noite deste domingo (8)
João Fonseca fez história neste sábado (7), quando venceu o russo Karen Khachanov (16º) e alcançou uma vaga inédita na terceira rodada no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia (EUA). Para seguir a ótima campanha, o brasileiro enfrenta, neste domingo (8), em torno das 23h30 (de Brasília), o norte-americano Tommy Paul (24º). A partida tem transmissão da ESPN e da Disney +, e o Lance! acompanha em tempo real.
➡️ João Fonseca salva dois match-points e atinge feito histórico em Indian Wells
O feito de João Fonseca no Indian Wells
O grito de 'João Fonseca' ecoou com força e muita emoção na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Neste sábado, em uma de suas melhores atuações na carreira, o número 1 do Brasil e 35º do mundo, aos 19 anos, teve sangue frio e talento suficientes para salvar dois match-points e despachar o russo Karen Khachanov (16º e ex-top 8), de virada, por 4/6, 7/6 (7) e 6/4, em 2h15m.
Com o feito, o jovem carioca, que perdera para o russo na segunda rodada em Paris, em outubro, iguala sua melhor campanha em Masters 1000. Ano passado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou a terceira rodada em Miami e em Cincinnati, também na quadra rápida. Em Indian Wells, ele parou na segunda fase em 2025.
Ao derrotar Khachanov, João Fonseca se tornou o segundo mais jovem nesta década a vencer duas partidas em Indian Wells. O primeiro foi ninguém menos do que o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking, aos 18 anos, em 2022.
