Rival de João Fonseca no Australian Open igualou melhor campanha da carreira

Enquanto João Fonseca vai estrear no Australian Open sem ter disputado uma partida oficial em 2026, seu rival na primeira rodada chega a Melbourne com confiança. Afinal, nesta semana, o americano Eliot Spizirri (89º do mundo, de 24 anos) igualou a melhor campanha da carreira, ao chegar às quartas de final do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia.
Até então, o tenista nascido na cidade de Greenwich, no estado de Connecticut, só havia alcançado essa fase no ATP 250 de Bruxelas, em outubro de 2025, igualmente na quadra rápida, como em Auckland, quando foi superado pelo favorito canadense Felix Auger-Aliassime. Naquela semana, o americano (então 111º do planeta), também precisou jogar o qualifying, como em Auckland.
No torneio neo-zelandês, Spizzirri caiu, nas quartas, diante do húngaro Fabian Marozsan, depois de ter superado o francês Adrian Mannarino (69º, vídeo abaixo) e o português Nuno Borges (46º). No classificatório, o rival de João Fonseca passou pelo chileno Cristian Garin (quarto cabeça de chave) e pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo (oitavo). Pela campanha, o americano vai subir cinco posições no ranking na próxima atualização, alcançando o 84º lugar, seu melhor até hoje.
João Fonseca vai perder duas posições
Campeão dos ATP's de Buenos Aires e da Basileia, ano passado, o número 1 do Brasil, por sua vez, vai deixar o top 30 no próximo ranking. João Fonseca assumirá o 32º lugar.
A estreia do pupilo do técnico Guilherme Teixeira no Australian Open ainda não tem horário definido, mas será na terça-feira de Melbourne. Resta saber se será na noite de segunda-feira ou na madrugada ou manhã de terça (pelo horário de Brasília).
Como se sabe, por conta de dores nas costas, o carioca, de 19 anos, desistiu dos dois primeiros torneios na temporada, os ATP's de Brisbane e Adelaide, ambos em solo australiano.
Em 2025, ao derrotar o então número 9 do mundo, o russo Andrey Rublev, João Fonseca se tornou apenas o segundo adolescente, desde 1973, a eliminar um top 10 em sua partida de estreia na chave principal de Grand Slam. Antes dele, o autor da façanha foi o croata Mario Ancic, algoz do suíço Roger Federer em Wimbledon, em 2002.
