Sabalenka atropela na estreia e vai em busca do 3° título do Australian Open
O torneio na Austrália acontece entre 18 e 31 de janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
Aryna Sabalenka estreou no Australian Open com vitória. A bielorussa superou a francesa Tiantsoa Rajaonah por 2 sets a 0, com paciais 6/4 e 6/1, e segue na busca do seu terceiro título em Melbourne. Na próxima rodada, a número 1 do mundo encara Zhuoxuan Bai, da China, em um confronto inédito.
Relacionadas
+ Aposte na vitória do seu tenista favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
No WTA 500 de Brisbane, torneio preparatório que antecede o Grand Slam, Sabalenka conquistou o título sem perder sets. Na Austrália, ela foi campeã em 2023 e 2024; contudo, no ano passado, a tenista acabou derrotada pela norte-americana Madison Keys.
Rajaonah Rakotomanga, por sua vez, ocupa a 118ª posição do ranking e é a atual campeã do SP Open, torneio WTA 250 realizado em São Paulo. Apesar do esforço da rival, o saque da bielorrussa encaixou no segundo set, sem dar chances à francesa.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Demoliner tenta tranquilizar fãs de João Fonseca sobre coluna retificada; vídeo
➡️Loio no Lance! da euforia à preocupação com João Fonseca
Como foi a vitória de Sabalenka
Apesar de ter o serviço quebrado logo no game de abertura, a bielorrussa reagiu prontamente e buscou o empate. A partir daí, a número 1 do mundo blindou seu saque e pressionou a rival até conseguir a quebra decisiva no último game da parcial, fechando o set com 16 winners e um jogo agressivo.
No segundo set, Sabalenka não deu chances ao azar. Sem enfrentar break-points, a favorita manteve uma pressão constante sobre o serviço da francesa, castigando especialmente os segundos saques da adversária. Com duas novas quebras, ela liquidou o jogo.
O domínio estatístico foi evidente: a bielorrussa disparou 23 winners contra apenas 9 da rival, selando a classificação para a segunda rodada.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias