Atual campeã, Keys estreia com vitória no Australian Open

Com direito a uma virada no primeiro set, a atual campeã estreou com vitória no Australian Open. A americana Madison Keys, que perdia a parcial inicial por 4/0, derrotou a ucraniana Oleksandra Oliynykova, por 7/6 (6) e 6/1, na noite desta segunda-feira (19).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Demoliner tenta tranquilizar fãs de João Fonseca sobre coluna retificada; vídeo

+ Aposte na vitória do seu tenista favorito no Australian Open!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Desde 1988, quando o torneio passou a ser disputado em Melbourne, foi a 28ª vez (em 29 edições) que a campeã atual venceu a estreia da temporada seguinte. A única que tropeçou, nesse cenário, foi a americana Jennifer Capriati, em 2003.

Na segunda rodada, Keys (9ª do mundo) faz duelo de americanas contra Ashlyn Krueger, responsável pela eliminação da tcheca Sara Bejek, 62ª do mundo.

continua após a publicidade

Keys derrotou Sabalenka em 2025



Ano passado, em sua segunda final de Grand Slam, Keys derrotou ninguém menos do que a líder do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka, para conquistar, em Melbourne, o mais importante troféu da carreira. Na semifinal, derrubou a polonesa Iga Swiatek, ex-número 1 do mundo.



Até 2025, os melhores resultados da americana em Melbourne haviam sido as semifinais de 2015 e de 2022, quando perdeu, respectivamente, para a compatriota Serena Williams e para a anfitriã Ashleigh Barty.

Já a primeira decisão de Keys em Slams foi no US Open de 2017, quando acabou superada pela compatriota Sloane Stephens, que, nesta semana, venceu o qualifying do Australian Open.