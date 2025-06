Saiba o dia que João Fonseca vai estrear em Wimbledon

João Fonseca, número 57 do mundo , terá poucos dias de preparação na grama do All England Club, em Londres, e vai estrear logo no dia de abertura de Wimbledon. O terceiro Grand Slam da temporada começa na segunda-feira (30).



O horário da partida do número 1 do Brasil ainda será definido pela organização, algo que acontecerá neste sábado ou no domingo. Isso porque toda a parte debaixo da chave masculina será jogada no primeiro dia do evento, com destaque para a estreia de Carlos Alcaraz. O atual bicampeão deve abrir os trabalhos da quadra central.



Fonseca pega o britânico Jacob Fearnley, 51º colocado, pela terceira vez na carreira e neste ano. Eles se enfrentaram em Indian Wells, nos Estados Unidos, com vitória de virada do carioca, e no challenger 125 de Camberra, na Austrália, com triunfo em sets diretos do brasileiro.

Alcaraz terá o italiano Fabio Fognini pela frente



O pupilo do técnico Guilherne Teixeira fará sua estreia no Aberto da Inglaterra. Ele vem da primeira vitória na grama em um ATP em Eastbourne, na Inglaterra, esta semana, contra o top 50, o belga Zizou Bergs, e caiu nas oitavas de final diante do americano Taylor Fritz, 5º colocado, na quinta-feira. Terá apenas esta sexta-feira, sábado e o domingo para se adaptar à grama do Grand Slam em Londres.

Djokovic e Sinner na terça-feira



Por estar na parte de cima da chave, Novak Djokovic jogará na terça-feira contra o francês Alexandre Muller. Jannik Sinner também fará o primeiro jogo no segundo dia do torneio, diante do compatriota Luca Nardi. Os dois devem estar ou na quadra central ou na quadra 1.





