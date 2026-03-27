Sabalenka x Gauff, um tira-teima na final do Miami Open

Sábado, às 16h (de Brasília), a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, e a americana Coco Gauff (4ª) fazem um tira-teima na final do Miami Open. Até agora, são seis vitórias para cada no confronto direto, apenas em 2025 foram três duelos.

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- Não poderia ter uma final melhor. Fico feliz por ela encontrar seu tênis novamente, estou ansiosa para enfrentá-la, com ela tentando recuperar seu melhor nível. É sempre uma luta - previu Sabalenka.

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- Comecei o torneio com a confiança um pouco baixa, não confiava nos meus golpes naquele momento - reconheceu a anfitriã.

As duas finalistas asseguraram a vaga na decisão com tranquilas vitórias. Enquanto a número 1 do mundo despachou a cazaque Elena Rybakina, numa reedição da final de Indian Wells, há 13 dias, a adversária eliminou a tcheca Karolina Muchova, por duplo 6/1. A bielorrussa tenta o 24º troféu da carreira, e a rival, o 12º.

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A campanha das finalistas do Miami Open





Sabalenka

Estreia: Ann Li 7-6 (5), 6-4

Segunda rodada: Caty McNally 6-4, 6-2

Oitavas de final: Zheng Qinwen 6-3, 6-4

Quartas: Hailey Baptiste 6-4, 6-4

Semifinis: Elena Rybakina 6-4, 6-3

Gauff

Estreia: Elisabetta Cocciaretto 3-6, 6-4, 6-3

Segunda rodada: Alycia Parks 3-6, 6-0, 6-1

Oitavas de final: Sorana Cirstea 6-4, 3-6, 6-2

Quartas de final: Belinda Bencic 6-3, 1-6, 6-3

Semifinais: Karolina Muchova 6-1, 6-1