Aryna Sabalenka é campeã do WTA 1000 de Indian Wells pela primeira vez. Neste domingo (15), ela reeditou a final de 2023 com Elena Rybakina, mas desta vez quem levou a melhor foi a líder do ranking, que venceu no tie-break por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (8-6).

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Sabalenka vinha de uma sequência negativa nos duelos contra a cazaque de 26 anos. A derrota mais recente veio na final do Australian Open, em janeiro deste ano, mas Rybakina já havia levado a melhor na decisão do WTA Finals de 2025, de Brisbane, em 2024, e do próprio Indian Wells, em 2023.

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Com a conquista, a bielorrussa segura a arrancada da rival rumo ao topo do ranking. Rybakina ultrapassou Iga Swiatek e alcançou a vice-liderança do ranking ao se classificar para a semifinal, porém agora Sabalenka abre vantagem de 3242 pontos para a nova número 2 do mundo.

Sabalenka comemora conquista do Indian Wells (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi a final

De um lado, Rybakina fazia um jogo totalmente confortável durante o primeiro set. Com um saque eficiente, confirmou todos os seus serviços e quebrou a adversária no sexto game, abrindo vantagem. Do outro lado, Sabalenka demorou para se encontrar em quadra e esboçava um sorriso constrangido após as chances desperdiçadas - foram 12 erros não forçados da número 1 do mundo no primeiro set. Rybakina não teve muitas dificuldades para fechar a parcial por 6/3.

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Quebrada logo no primeiro game do segundo set, a bielorrussa buscou a reação logo em sequência, devolvendo a quebra. Sabalenka passou a se impor mais no jogo, forçando erros de Rybakina. Ela abriu vantagem de 4-1 ao quebrar a adversária novamente e vencer dois games seguidos. O saque de Sabalenka voltou a funcionar e, com quatro aces, ela venceu o segundo set por 6/3.

Elena Rybakina durante a final de Indian Wells (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A líder do ranking assumiu o controle do jogo de vez no terceiro set. Sabalenka saiu de uma desvantagem de 40-0 para quebrar o serviço de Rybakina no terceiro game. Mesmo assim, a cazaque não jogou a toalha e deixou tudo igual na parcial, ao quebrar o serviço da adversária no décimo game e empatar o placar em 5/5.

O final do jogo ganhava contornos dramáticos. Rybakina salvou cinco break points antes de ficar em vantagem pela primeira vez no 11º game, e colocar 6/5 no placar. Sabalenka venceu o game seguinte de zero e levou a decisão para o tie-break.

No desempate, o equilíbrio permaneceu em quadra, com ambas atletas castigadas pelo sol forte da Califórnia. Foi Rybakina quem chegou primeiro ao match point, mas Sabalenka se salvou com um winner. Porém, quando a cazaque errou um voleio, Aryna Sabalenka sacou para o jogo e conquistou Indian Wells pela primeira vez.

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