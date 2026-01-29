Tenistas falam sobre privacidade após incidente com Coco Gauff

Alguns dos tenistas do Top 10 do ranking mundial não estão satisfeitos com a quantidade de câmeras espalhadas pelo complexo do Australian Open. A polêmica ganhou força após a americana Coco Gauff quebrar uma raquete em um momento de frustração e o vídeo viralizar nas redes sociais.

continua após a publicidade

Iga Swiatek, Jessica Pegula e Novak Djokovic foram alguns dos nomes que se pronunciaram sobre o assunto em coletivas de imprensa.

— Temos que parar com essas câmeras, isso é loucura. Não sou fã disso. Vi o que aconteceu com a Coco; foi a mesma coisa que ocorreu com a Sabalenka no ano passado. Deixem a garota ter o seu momento — afirmou Pegula.

— Somos jogadores de tênis ou animais no zoológico sendo observados? Obviamente estou exagerando, mas seria bom ter um pouco de privacidade e respeitarem o nosso processo. Devemos ser observados em quadra e nas conferências, é o nosso trabalho. Mas não quando viramos um meme por esquecer a credencial; não acho que seja necessário — desabafou a Iga.

continua após a publicidade

—Nós vivemos em uma sociedade e em uma geração que conteúdo é tudo. Estou surpreso que ainda não temos câmeras nos chuveiros dos vestiários — disse Djokovic.

Por outro lado, os organizadores do Australian Open defendem o uso de câmeras nos bastidores e alega que são "projetadas para proporcionar aos fãs uma conexão mais profunda com os atletas".

continua após a publicidade

Os organizadores do Australian Open defenderam o uso de câmeras nos bastidores, mas enfrentam pressão por mudanças na quantidade e localização dos equipamentos em Melbourne Park.

— Encontrar o equilíbrio certo entre mostrar as personalidades e habilidades dos jogadores e, ao mesmo tempo, garantir seu conforto e privacidade é uma prioridade — afirmou a Tennis Australia em comunicado oficial.

A frustração da americana Coco Gauff na partida contra a ucraniana Elina Svitolina (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

O que aconteceu com Coco Gauff?

Atual campeã de Roland Garros, a americana Coco Gauff foi eliminada do Australian Open na última terça-feira (27), após ser derrotada por Elina Svitolina por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/2).

Ao deixar a quadra, a tenista tentou se esconder da visão do público e das lentes, mas foi flagrada por uma câmera de bastidor destruindo sua raquete.

Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️André Agassi vai entregar troféu ao campeão do Rio Open

+ Aposte na vitória de Sabalenka no Australian Open!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável