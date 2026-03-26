Aryna Sabalenka está na semifinal do WTA 1000 de Miami e a comemoração da tenista após a vitória nas quartas de final foi o Golden Glizzy, um cachorro-quente gourmet que virou o assunto principal nos bastidores do Hard Rock Stadium. O lanche custa aproximadamente R$ 526 na cotação atual.

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O cachorro-quente é feito com carne bovina australiana premium, coberto com caviar de cabra dourada e finalizado com flocos de ouro. A "surpresa" gastronômica veio logo após a vitória sólida sobre a chinesa Zheng Qinwen por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h25 de partida.

Aryna Sabalenka durante jogo do Masters 1000 de Miami (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

-Meu Deus, eu vou direto... É bom pra cara***. E eu estou com tanta fome. Essa é a minha recuperação, pessoal. Obrigada! - disse Sabalenka ao provar.

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Agora, a número 1 do mundo enfrenta nesta quinta-feira (26) a cazaque Elena Rybakina, 3ª colocada no ranking da WTA, em um duelo de gigantes pela vaga na grande final do Miami Open.

Cachorro-quente Masters 1000 de Miami (Foto: Reprodução)

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Quanto custa comer no Masters 1000 de Miami

Comer nas arenas que sediam o WTA e Masters 1000 de Miami é uma experiência única, mas que exige um bolso preparado. No Hard Rock Stadium, uma refeição simples (lanche + bebida) para uma pessoa pode facilmente ultrapassar os US$ 30 (cerca de R$ 158).

Itens populares como sanduíches, pizzas, tacos e cachorros-quentes padrão são as opções mais acessíveis, geralmente custando entre US$ 15 e US$ 20. Bebidas como refrigerantes e água também pesam no orçamento, saindo por valores acima de US$ 7.