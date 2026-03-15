Brasil encerra Paralimpíadas de Inverno com Ribera e Aline em 5º lugar

A delegação brasileira concluiu sua participação nas Paralimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 neste domingo (15), nas disputas do esqui cross-country. Cristian Ribera e Aline Rocha conquistaram o quinto lugar na prova de 20km intervalado sentado, disputada em Tesero, na Itália, sob condições climáticas desafiadoras de neve e chuva.

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Ribera, que já havia conquistado uma medalha de prata em Milão-Cortina, completou os 20km em 53min40s8, ficando 1min45s8 atrás do campeão, o russo Ivan Golubkov (51min55s0). O pódio masculino foi completado pelo chinês Mao Zhongwu (prata, com 52min45s8) e pelo italiano Giuseppe Romele (bronze, com 53min17s1).

Na disputa feminina, Aline Rocha terminou a prova em 1h1min30s2. A brasileira chegou a figurar entre as quatro primeiras nas parciais iniciais, mas acabou sendo ultrapassada pela americana Kendall Gretsch nas etapas finais, garantindo a quinta posição. O ouro ficou com a sul-coreana Kim Yunji (58min23s3), seguida pela alemã Anja Wicker (prata, com 59min17s4) e pela americana Oksana Masters (bronze, com 59min34s5).

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➡️ Do asfalto à neve: a história de Cristian Ribera até o pódio inédito nas Paralimpíadas de Inverno

Brasil: Elena Sena competindo nos 20km do esqui cross-country (Foto: CPB)

Outros resultados e a importância do esqui cross-country

Além dos bons resultados de Cristian Ribera e Aline Rocha, outros atletas brasileiros também competiram na modalidade, que é a de maior participação nacional nos Jogos de Inverno.

Entre os homens na categoria "sitting", Guilherme Rocha alcançou a 19ª posição (58min49s4) e Robelson Lula terminou em 22º lugar (1h01min07s3). No feminino, Elena Sena competiu nos 20km intervalado sentado e ficou na penúltima colocação (14ª) entre 15 competidoras, com o tempo de 1h19min04s9.

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Já Wellington da Silva, o único brasileiro a competir na categoria "standing" (em pé), finalizou os 20km intervalado na 25ª posição, com 52min54s0.

Brasil: Robelson Lula competindo nos 20km do esqui cross-country (Foto: CPB)

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