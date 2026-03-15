Após derrota, Alcaraz se impressiona com Medvedev: 'Nunca vi jogar assim'

Após perder para Daniil Medvedev em dois sets na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, no último sábado (14), Carlos Alcaraz sofreu sua primeira derrota na temporada 2026 após uma sequência de 16 vitórias. O russo, 11º colocado no ranking mundial, avançou à final do torneio californiano com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), encerrando também a série de 18 partidas invictas e a campanha que já rendia dois títulos a Alcaraz neste ano.

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Em entrevista após a partida, Alcaraz reconheceu o desempenho do adversário russo. O espanhol relatou ter enfrentado dificuldades durante o confronto e precisou correr constantemente em diversos games.

— Antes de mais nada, só tenho elogios para o Daniil. Acho que ele jogou uma partida incrível. Do começo ao fim, o jogo dele foi surreal. Sinceramente, nunca vi o Daniil jogar assim. Ele merece completamente essa vitória, avançar e jogar a final amanhã. Só posso parabenizá-lo. Da minha parte, tive muita dificuldade em alguns games. Parecia que eu estava correndo o tempo todo; foi muito difícil. Apesar disso, estou orgulhoso de ter lutado até o último ponto.

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O sonho do tricampeonato ficou pelo meio do caminho para o número 1 do mundo. Vencedor do Masters 1000 de Indian Wells em 2023 e 2024, Alcaraz deixou de disputar mais uma final contra seu rival, Jannik Sinner, que venceu o alemão Alexander Zverev na semifinal deste sábado, também por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4.

Alcaraz também comentou sobre a pressão de manter a invencibilidade na temporada. O tenista afirmou que não pensa na obrigação de vencer todas as partidas.

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— Não estou pensando nisso. Eu disse isso quando joguei contra o Rinderknech: o que me cansa é ter esse peso nos ombros o tempo todo, ser o alvo. Nunca tinha visto o Daniil jogar assim antes, mas tenho que aceitar e seguir em frente. O que eu precisava fazer era descobrir o que precisava mudar para vencer a partida. Agora é hora de me preparar melhor para o próximo jogo com a minha equipe. Não estou pensando se preciso ganhar ou perder; trata-se apenas de perseguir meus objetivos, alcançar a meta que estabeleci antes de cada torneio. Essa é a minha mentalidade, então não me canso de ver as pessoas esperando que eu vença todas as partidas.

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Carlos Alcaraz abraça Daniil Medvedev após derrota na semifinal no Indian Wells (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP).

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Busca de título inédito

Daniil disputará a final do Masters 1000 de Indian Wells neste domingo (15), às 18h (de Brasília) contra Jannik Sinner. Tanto Sinner como Medvedev buscam o seu primeiro título do Masters 1000 dos EUA. Sinner estará na sua primeira decisão em Indian Wells, enquanto o russo jogará a final pela terceira vez, ele foi vice-campeão do torneio em 2023 e 2024, perdendo justamente para Alcaraz. A partida acontece às 18h, depois da final feminina entre a bielorrussa Aryna Sabalenka e a cazaque Elena Rybakina, que se enfrentam às 15h.

Sinner também chega à 10ª final de Masters 1000 da carreira, somando cinco títulos até aqui. Assim, passa a ter participações em decisões de todos os seis Masters 1000 de quadra dura (Indian Wells, Miami, Toronto/Montreal, Cincinnati, Xangai e Paris). Até então, apenas Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e Medvedev haviam conseguido esse feito.

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