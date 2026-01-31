Rybakina se vinga de Sabalenka e vence o Australian Open pela primeira vez

Com direito a uma virada espetacular no set decisivo, Elena Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022, conquistou, neste sábado (31), aos 26 anos, o segundo Grand Slam da carreira. Numa reedição da final do Australian Open de 2023, a cazaque, que perdia por 3/0 a parcial final, se vingou da bicampeã bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, com a vitória por 6/4, 4/6 e 6/4, em 2h18m.

A número 1 do mundo, por sua vez, que tentava o quinto título de Slam (o terceiro no torneio), amargou a segunda derrota seguida na decisão em Melbourne. Ano passado, o troféu ficou com a americana Madison Keys.

- Foi uma batalha, estou muito orgulhosa. É, realmente, o Happy Slam. Agradeço ao meu time por termos conquistado esse resultado - celebrou a nova campeã, que vai subir duas posições no ranking, igualando o melhor da carreira até aqui: 3º.

Neste sábado, como era esperado, o que se viu foi um embate entre duas tenistas com ótimos saques e devoluções. Não por acaso, a cazaque e a bielorrussa chegaram à decisão sem perder sets. Rybakina, por sinal, conquistou o título com um ace, o sexto na partida. Abaixo, o ponto final:

A final foi tão equilibrada que cada tenista venceu 92 pontos.

Aryna Sabalenka abraça Elena Rybakina após a derrota no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

3º SET: Rybakina 6/4

Com um ace, Rybakina é campeã. A cazaque tem o match-point. Rybakina vai sacar para o título. A líder do ranking segue viva e diminui a desvantagem para 5/4. Rybakina faz 5/3 e fica a um game do título inédito. Com um erro na rede da líder do ranking, a cazaque vence o quarto game seguido e vira para 4/3. Rybakina tem duplo break no saque de Sabalenka. A cazaque, que perdia por 3/0, salva um break e empata o set decisivo. Rybakina devolve a quebra quando a rival sacava em 3/1. Com um winner de backhand na paralela, a cazaque tem o break. Rybakina faz seu quinto ace na final e confirma o serviço pela primeira vez na parcial final. A bicampeã acerta um smash e abre 3/0. Sabalenka, com uma direita vencedora, salva o break. A líder do ranking joga para fora uma direita, e a oponente tem o break. Com um winner de devolução, Sabalenka conquista a quebra e abre 2/0. A número 1 do mundo larga na frente no set decisivo. Até agora, foram duas quebras na final: no primeiro game, a favor de Rybakina, e no último do segundo set, para Sabalenka. A líder do ranking vai inciar a parcial decisiva novamente no saque.

2º SET: Sabalenka 6/4

Com um erro da rival, Sabalenka conquista a primeira quebra do jogo e ganha o segundo set por 6/4. A cazaque erra uma direita por muito, e a rival tem três set points. Rybakina saca em 0/30. A número 1 do mundo controla os nervos, domina os pontos e confirma em 5/4. Com um ace, Rybakina faz 4/4. A parcial segue sem quebras de serviço. Com um winner de direita, Sabalenka confirma o saque e faz 4/3. A cazaque acerta mais um winner de devolução e empata em 40/40 o game de saque da rival. Rybakina controla bem os pontos do fundo de quadra e empata em 3/3. Sacando melhor que no primeiro set, a líder do ranking confirma novamente o serviço. Dessa vez sem dificuldades, Rybakina confirma: 2/2. Sabalenka confirma e faz 2/1. A número 5 do mundo vence o game mais longo da final e empata em 1/1 o segundo set. Com uma paralela de backhand na linha, Rybakina salva o terceiro break do segundo game, que já dura mais de nove minutos. A bielorrussa tem nova chance de quebrar o serviço da oponente. Com mais um winner de direita, a cazaque salva novo break. Sabalenka não desiste e tem novo break no segundo game. A cazaque faz ótimo voleio e volta a salvar o break. A número 1 do mundo, com um winner (ponto vencedor) de direita, tem o primeiro break da parcial. Rybakina comete sua segunda dupla-falta na partida e vai sacar em 40/40. Com um ace, a líder do ranking vence o primeiro game. Sabalenka inicia a parcial no saque.

1º SET: Rybakina 6/4

Foi o primeiro set perdido pela líder do ranking em sete partidas no torneio.

Rybakina vence por 6/4 a primeira parcial e está a um set do título inédito.

Sabalenka segue viva no set e vence seu quarto game de saque: 5/4.

A cazaque sai do buraco, salva os dois breaks e confirma: 5/3.

Rybakina acerta outro ótimo saque e salva mais um break.

Com seu segundo ace na partida, a cazaque salva o primeiro break da rival.

Sacando em 4/3, Rybakina erra uma paralela de backhand e vai sacar em 15/40.

Com um ace, a líder do ranking vence seu terceiro game.

A vice-campeã de 2023 confirma e abre 4/2.

A número 5 do mundo abre 40/0 no saque em 3/2, e a adversária vence os dois pontos seguintes.

Sabalenka confirma novamente o serviço: 2/3.

Rybakina segue sacando muito bem e abre 3/1.

Dessa vez sem ser ameaçada, Sabalenka confirma o saque e diminui a vantagem da rival para 2/1.

A número 5 do mundo confirma o serviço e abre 2/0.

Rybakina aproveita o segundo break do primeiro game e quebra o saque da adversária.

A líder do ranking salva o primeiro break da final.

Sabalenka começa a final sacando.





