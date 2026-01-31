menu hamburguer
Rybakina se vinga de Sabalenka e vence o Australian Open pela primeira vez

Cazaque, aos 26 anos, vence um Gran Slam pela segunda vez

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
08:12
Dia 31/01/2026

08:12
A cazaque Elena Rybakina é campeã do Australian Open pela primeira vez
imagem cameraRybakina é campeã do Australian Open pela primeira vez (Foto: DAVID GRAY / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com direito a uma virada espetacular no set decisivo, Elena Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022, conquistou, neste sábado (31), aos 26 anos, o segundo Grand Slam da carreira. Numa reedição da final do Australian Open de 2023, a cazaque, que perdia por 3/0 a parcial final, se vingou da bicampeã bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, com a vitória por 6/4, 4/6 e 6/4, em 2h18m.

A número 1 do mundo, por sua vez, que tentava o quinto título de Slam (o terceiro no torneio), amargou a segunda derrota seguida na decisão em Melbourne. Ano passado, o troféu ficou com a americana Madison Keys.

- Foi uma batalha, estou muito orgulhosa. É, realmente, o Happy Slam. Agradeço ao meu time por termos conquistado esse resultado - celebrou a nova campeã, que vai subir duas posições no ranking, igualando o melhor da carreira até aqui: 3º.

Neste sábado, como era esperado, o que se viu foi um embate entre duas tenistas com ótimos saques e devoluções. Não por acaso, a cazaque e a bielorrussa chegaram à decisão sem perder sets. Rybakina, por sinal, conquistou o título com um ace, o sexto na partida. Abaixo, o ponto final:

A final foi tão equilibrada que cada tenista venceu 92 pontos.

Aryna Sabalenka abraça Elena Rybakina após a derrota no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
Aryna Sabalenka abraça Elena Rybakina após a derrota no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

3º SET: Rybakina 6/4

  1. Com um ace, Rybakina é campeã.
  2. A cazaque tem o match-point.
  3. Rybakina vai sacar para o título.
  4. A líder do ranking segue viva e diminui a desvantagem para 5/4.
  5. Rybakina faz 5/3 e fica a um game do título inédito.
  6. Com um erro na rede da líder do ranking, a cazaque vence o quarto game seguido e vira para 4/3.
  7. Rybakina tem duplo break no saque de Sabalenka.
  8. A cazaque, que perdia por 3/0, salva um break e empata o set decisivo.
  9. Rybakina devolve a quebra quando a rival sacava em 3/1.
  10. Com um winner de backhand na paralela, a cazaque tem o break.
  11. Rybakina faz seu quinto ace na final e confirma o serviço pela primeira vez na parcial final.
  12. A bicampeã acerta um smash e abre 3/0.
  13. Sabalenka, com uma direita vencedora, salva o break.
  14. A líder do ranking joga para fora uma direita, e a oponente tem o break.
  15. Com um winner de devolução, Sabalenka conquista a quebra e abre 2/0.
  16. A número 1 do mundo larga na frente no set decisivo.
  17. Até agora, foram duas quebras na final: no primeiro game, a favor de Rybakina, e no último do segundo set, para Sabalenka.
  18. A líder do ranking vai inciar a parcial decisiva novamente no saque.

2º SET: Sabalenka 6/4

  1. Com um erro da rival, Sabalenka conquista a primeira quebra do jogo e ganha o segundo set por 6/4.
  2. A cazaque erra uma direita por muito, e a rival tem três set points.
  3. Rybakina saca em 0/30.
  4. A número 1 do mundo controla os nervos, domina os pontos e confirma em 5/4.
  5. Com um ace, Rybakina faz 4/4.
  6. A parcial segue sem quebras de serviço.
  7. Com um winner de direita, Sabalenka confirma o saque e faz 4/3.
  8. A cazaque acerta mais um winner de devolução e empata em 40/40 o game de saque da rival.
  9. Rybakina controla bem os pontos do fundo de quadra e empata em 3/3.
  10. Sacando melhor que no primeiro set, a líder do ranking confirma novamente o serviço.
  11. Dessa vez sem dificuldades, Rybakina confirma: 2/2.
  12. Sabalenka confirma e faz 2/1.
  13. A número 5 do mundo vence o game mais longo da final e empata em 1/1 o segundo set.
  14. Com uma paralela de backhand na linha, Rybakina salva o terceiro break do segundo game, que já dura mais de nove minutos.
  15. A bielorrussa tem nova chance de quebrar o serviço da oponente.
  16. Com mais um winner de direita, a cazaque salva novo break.
  17. Sabalenka não desiste e tem novo break no segundo game.
  18. A cazaque faz ótimo voleio e volta a salvar o break.
  19. A número 1 do mundo, com um winner (ponto vencedor) de direita, tem o primeiro break da parcial.
  20. Rybakina comete sua segunda dupla-falta na partida e vai sacar em 40/40.
  21. Com um ace, a líder do ranking vence o primeiro game.
  22. Sabalenka inicia a parcial no saque.

1º SET: Rybakina 6/4

  • Foi o primeiro set perdido pela líder do ranking em sete partidas no torneio.
  • Rybakina vence por 6/4 a primeira parcial e está a um set do título inédito.
  • Sabalenka segue viva no set e vence seu quarto game de saque: 5/4.
  • A cazaque sai do buraco, salva os dois breaks e confirma: 5/3.
  • Rybakina acerta outro ótimo saque e salva mais um break.
  • Com seu segundo ace na partida, a cazaque salva o primeiro break da rival.
  • Sacando em 4/3, Rybakina erra uma paralela de backhand e vai sacar em 15/40.
  • Com um ace, a líder do ranking vence seu terceiro game.
  • A vice-campeã de 2023 confirma e abre 4/2.
  • A número 5 do mundo abre 40/0 no saque em 3/2, e a adversária vence os dois pontos seguintes.
  • Sabalenka confirma novamente o serviço: 2/3.
  • Rybakina segue sacando muito bem e abre 3/1.
  • Dessa vez sem ser ameaçada, Sabalenka confirma o saque e diminui a vantagem da rival para 2/1.
  • A número 5 do mundo confirma o serviço e abre 2/0.
  • Rybakina aproveita o segundo break do primeiro game e quebra o saque da adversária.
  • A líder do ranking salva o primeiro break da final.
  • Sabalenka começa a final sacando.

Aryna Sabalenka na final do Australian Open contra a cazaque Elena Rybakina (Foto: IZHAR KHAN / AFP)
Aryna Sabalenka na derrota para Elena Rybakina no Australian Open. (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

