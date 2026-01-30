Alcaraz surpreende Zverev momentos antes da semifinal; veja vídeo

Número 1 do mundo, Carlos Alcaraz é conhecido, entre outras virtudes, pela espontaneidade e simpatia. Pois, nesta sexta-feira, o espanhol surpreendeu o rival, o alemão Alexander Zverev, momentos antes de os dois entrarem em quadra, pela semifinal do Australian Open.

Normalmente, na entrada do espetacular túnel que dá acesso à Rod Laver Arena (com imagens do mar e de ex-campeões), os jogadores só olham para a frente e vão em direção à quadra. O líder do ranking, no entanto, fez questão de se virar para trás e cumprimentar o adversário. Nem sempre afeito a demonstrar simpatia, o número 3 do mundo abriu o sorriso e cumprimentou o espanhol. Veja o vídeo abaixo:



Alcaraz ainda não perdeu sets

O jogo vale demais para os dois tenistas. Enquanto o alemão, de 28 anos, tenta o primeiro Grand Slam da carreira, após perder três finais (a última delas justamente em Melbourne, ano passado), o simpático espanhol jamais havia passado das quartas no torneio. Caso seja campeão, Alcaraz, que ainda não perdeu sets, em cinco jogos, vai erguer o sétimo troféu desse nível.

Quem avançar decide o título, domingo, às 5h30 (de Brasília), contra o ganhador do jogo entre o italiano Jannik Sinner (bicampeão) e o sérvio Novak Djokovic (decacampeão e recordista). A segunda semifinal acontece às 5h30 desta sexta-feira.