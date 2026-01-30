Djokovic desbanca Sinner e desafia Alcaraz na final do Australian Open

Depois de parar nas quatro semifinais em 2025, o recordista Novak Djokovic (24 títulos) está de volta a uma decisão de Grand Slam. Sem disputar uma final desse nível desde Wimbledon, em 2024, o sérvio, aos 38 anos, volta à decisão do Australian Open após três temporadas. Graças ao épico triunfo sobre o atual bicampeão, o italiano Jannik Sinner, que vinha de 19 vitórias seguidas, por 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 e 6/4, em 4h09m. O gigante nascido em Belgrado salvou nada menos que 16 break points nesta sexta-feira.

- Faltam palavras agora, é surreal - festejou Djokovic, quarto do mundo, que é o maior recordista de títulos também em Melbourne e vinha de cinco derrotas consecutivas para o atual vice-líder do ranking. No Australian Open, o sérvio venceu todas as 10 finais que disputou, em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2023.

Domingo, às 5h30 (de Brasília), o ex-líder do ranking, em busca do 11º troféu em Melbourne, reencontra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz na decisão do título. Em 2025, o sérvio derrotou o rival nas quartas de final em Melbourne e lidera o confronto direto com cinco vitórias em nove partidas. O espanhol, por sua vez, ganhou o mais recente duelo entre ambos, na semifinal do US Open de 2025. E a última derrota do sérvio em decisão de Slam foi justamente para o rival, em Wimbledon, em 2024.

Desde que Djokovic venceu o 24º Slam, no US Open de 2023, apenas o espanhol e o italiano ganharam esse nível de torneio. Foram oito de lá pra cá.

Como foi a vitória de Djokovic

Logo no segundo game, Sinner conquistou a primeira quebra da partida. E, com 7 minutos, já liderava por 3/0. Dali em diante, o bicampeão abriu 4/1, 5/2 e fechou, sem ter o serviço ameaçado, a parcial, após 38 minutos.

No quarto game da segunda parcial, o decacampeão quebrou o rival pela primeira vez. Em seguida, Nole saiu de 0/40, salvou os três breaks e abriu 4/1. Com um ace, o sérvio salvou outro break sacando em 4/2. Dois games depois, Djokovic sacou para fechar o set.

O primeiro break da terceira parcial foi no quinto game, salvo pelo vice-líder do ranking. Dali em diante, ambos confirmaram os serviços sem sustos, até que, no décimo game, Sinner aproveitou um break para fechar o set.

O incansável Djokovic deu mais uma prova de que estava vivo na busca pela final ao quebrar o rival na abertura do quarto set. Por outro lado, Sinner não se entregou e, no oitavo game, teve dois breaks, ambos salvos pelo sérvio. No décimo game, o bicampeão chegou a salvar dois set points, mas o recordista de títulos confirmou o saque e venceu mais um set.

Na parcial decisiva, o número 4 do mundo saiu de 15/40 e salvou os dois breaks no segundo game. O recordista de títulos em Melbourne salvou mais três dois games depois. Djokovic, após salvar os cinco breaks desse set, aproveitou a primeira chance que teve, no sétimo game, para levar a melhor no serviço do adversário. Na sequência, o sérvio saiu de 0/40, salvou os três breaks e abriu 5/3.

Dois games depois, Sinner ainda salvou os dois primeiros match-points. Mas, na terceira chance que teve, o recordista voltou a fazer história na Rod Laver Arena.