Rybakina vai reeditar a final de 2023 do Australian Open contra Sabalenka

Três anos depois e em busca de um título inédito, Elena Rybakina está de volta à final do Australian Open. Nesta quinta-feira, a número 5 do mundo derrotou a americana Jessica Pegula (6ª), por 6/3 e 7/6 (7). Tal como em 2023, a tenista do Cazaquistão vai desafiar a líder do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka, na decisão, sábado, às 5h30 (de Brasília). Em seis partidas até aqui, nenhuma das finalistas perdeu set em Melbourne.

Campeã de Wimbledon de 2022, a cazaque, de 23 anos, vai disputar a terceira final de Grand Slam da carreira. Sabalenka, por sua vez, tentará o quinto título desse nível, na oitava decisão. Além do bicampeonato em Melbourne (em 2023 e 2024), a bielorrussa tem dois troféus do US Open (nas duas últimas edições).

Embora leva a pior no confronto direto, com oito derrotas em 14 embates, Rybakina venceu o duelo mais recente contra Sabalenka, na decisão do WTA Finals, em novembro. Aquela, aliás, foi a última derrota da número 1 do mundo, que, no início de 2026, foi campeã do WTA de Brisbane, na Austrália, com cinco vitórias sem ceder sets.

Na temporada passada, aliás, a cazaque e a bielorrussa mediram forças quatro vezes, com dois triunfos para cada. Além da vitória na decisão do WTA Finals, Rybakina levou a melhor nas quartas de Cincinnati, enquanto a oponente a derrotou nas quartas de Wuhan e de Berlim.

Como foi a vitória de Rybakina

Logo no segundo game, Rybakina levou a melhor sobre o serviço da americana. E, no sexto game, Pegula saiu do buraco, sacando em 1/4 e 15/40, para salvar dois breaks. Três games depois, sem ter o excelente saque ameaçado, a cazaque fechou a parcial.

Sob pressão, a americana teve o saque novamente quebrado no terceiro game do segundo set. Dessa vez, no entanto, Pegula deu o troco na sequência, empatando em 2/2. Porém, Rybakina continuava incomodando a rival com seus potentes golpes e voltou a levar a melhor no serviço da adversária no quinto game. Depois, abriu 4/2. No nono game, sacando, a número 6 do mundo ainda salvou os três primeiros match-points. Em seguida, Rybakina sacou para o jogo, mas foi quebrada mais uma vez.

Para frustração de Pegula, que jogou a raquete no chão, ela foi quebrada novamente, quando sacou em 5/5. Ainda assim, havia espaço para mais emoção, e Rybakina sofreu nova quebra quando servia em 6/5.

A disputa foi para o tiebreak. Pegula abriu 2/1, mas a cazaque venceu os três pontos seguintes: 4/2. A americana não se entregou e virou para 5/4. Com um ótimo primeiro saque, Rybakina empatou em 5/5. No ponto seguinte, a americana acertou um smash e chegou ao set point: 6/5. A cazaque venceu o ponto seguinte com um winner de direita na cruzada: 6/6. A americana teve outro set point, que a rival salvou novamente: 7/7. Com um ace, a número 5 do mundo chegou ao quarto match-point: 8/7. No ponto seguinte, com um winner de backhand na paralela, Rybakina, enfim, fechou a dramática semifinal.