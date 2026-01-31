No Australian Open, Alcaraz e Djokovic farão um tira-teima em finais; entenda

Domingo, às 5h30 (de Brasília), os olhos do mundo do tênis estarão voltados à Rod Laver Arena, a quadra central do Australian Open. Afinal, o recordista de títulos do torneio (10) e de Grand Slams (24), o sérvio Novak Djokovic, de 38 anos, decide o campeonato contra o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, de 22, debutante em decisões em Melbourne. Curiosamente, o tenista nascido em Belgrado é profissional desde 2003, ano de nascimento de seu adversário.

Domingo, enquanto Djokovic tentará ser o campeão mais velho da história do torneio, Alcaraz tenta se tornar o mais jovem a completar o Career Slam, que é vencer os quatro principais torneios do circuito, os Grand Slams.

Será o 10º duelo entre esses dois gigantes do tênis mundial. No confronto direto, a vantagem é do sérvio, com cinco vitórias até aqui. No entanto, em decisões, há um empate entre eles, com duas vitórias para cada.

Invencibilidades de Alcaraz e Djokovic

Enquanto o sérvio venceu o rival na decisão olímpica de 2024, em Roland Garros, e na final do Masters 1000 de Cincinnati um ano antes, Alcaraz ganhou as duas decisões de Grand Slam até hoje contra o ex-número 1 do mundo (e atual quarto): em Wimbledon, em 2023 e 2024.

Por falar em invencibilidade, Djokovic jamais perdeu uma decisão em Melbourne, em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2023.

Alcaraz, por sua vez, ganhou seis das sete finais de Slam até hoje. Sua única derrota foi para o italiano Jannik Sinner, em 2025, em Wimbledon.

Independente de quem vença no domingo, a história será reescrita novamente após a final do Australian Open.




